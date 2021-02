Roadmarks: George R.R. Martin adatterà il romanzo di Zelazny per HBO

George R.R. Martin porterà altri draghi su HBO. Il creatore di Game of Thrones sta producendo un adattamento televisivo di Roadmarks, del romanziere di fantascienza Roger Zelazny, che è in fase di sviluppo presso la WarnerMedia.

L’adattamento di Roadmarks vedrà la collaborazione di George R.R. Martin e Kalinda Vazquez, che ha scritto Star Trek: Discovery ed è stata co-produttrice di Fear The Walking Dead. Vazquez, che prende il nome da un personaggio della serie TV originale di Star Trek, scriverà, produrrà e presenterà l’adattamento.

Il libro è stato scritto alla fine degli anni ’70 e pubblicato nel 1979. Si tratta di un’autostrada che può far viaggiare nel tempo, collegando tutte le linee temporali e i luoghi insieme per delle persone molto speciali che la scoprono. Alcuni potrebbero usarlo per esplorare i vasti misteri del mondo, ma per altri la strada potrebbe essere la loro unica speranza di sopravvivere, per riscrivere errori che alterano la vita e creare un futuro migliore per se stessi e per coloro che amano.

Roadmarks è stata creata dai Draghi di Bel’kwinith e nessuno sa chi siano o perché l’abbiano creata. Martin era diventato amico di Zelazny, dopo averlo incontrato in un laboratorio per scrittori a Bloomington, Indiana, a metà degli anni ’70. In un memoriam per Zelazny, scomparso nel 1995, Martin ha detto che era un uomo gentile e generoso e che gli ha prestato dei soldi quando era al verde.

Vince Gerardis, co-produttore esecutivo di Game of Thrones e produttore esecutivo dell’imminente House of the Dragon, sarà anche produttore esecutivo insieme a Martin e Vazquez. I precedenti crediti televisivi di Vazquez includono Runaways, Once Upon A Time, Nikita, Human Target e Prison Break e ha recentemente adattato Barrier, basato su una graphic novel di Brian K. Vaughan, per Legendary Television.

George R.R. Martin ha dichiarato: