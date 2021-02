LG Rollable cestinato definitivamente? L’azienda smentisce (update)

LG ha cancellato i paini per la produzione dello smartphone srotolabile ‘LG Rollable’? L’azienda per il momento ha smentito di aver preso una decisione finale.

Update 23/02/2021: LG ha smentito le indiscrezioni emerse nella giornata di ieri, affermando che la produzione dell’LG Rollable non è stata messa in pausa. L’azienda ha affermato di non avere ancora preso una decisione definitiva.

LG Rollable non vedrà mai la luce? Stando ad alcuni nuovi rumor, il produttore avrebbe cestinato i piani per la produzione dell’avveniristico smartphone srotolabile presentato solamente poco tempo fa al CES di Las Vegas.

Il device avrebbe aperto le porte ad una nuova gamma di pieghevoli, presentandosi come uno smartphone in grado di mutare rapidamente le dimensioni del suo schermo, grazie ad una nuova tecnologia a pergamena.

Nel caso in cui i rumor venissero confermati, l’LG Rollable potrebbe essere il primo di una lista di prodotti cancellati che promette già di essere molto lunga. Precedenti indiscrezioni – poi ufficializzate dallo stesso CEO della compagnia – avevano più volte indicato un imminente addio di LG al mercato degli smartphone.

L’azienda, schiacciata da brand che ormai sembrano irraggiungibili, sperava di conquistare nuove fette di mercato attraverso il progetto LG Explore, ossia una linea di nuovi smartphone dal form-factor distintivo e unico, come LG Wing – device con doppio schermo a ‘T’ – e, appunto, LG Rollable — che come abbiamo appena visto non vedrà mai la luce.

La buona notizia è che altri produttori – a partire da OPPO, con il suo OPPO X – stanno lavorando a device dalle caratteristiche molto simili.