Huawei e l’Unesco discutono il futuro digitale in Europa

L’Unesco e Huawei organizzano a Shanghai un forum per discutere una possibile transizione tecnologica sostenibile.

L’evento, titolato magistralmente “Connected for Shared Prosperity“, è stato organizzato dalla ditta digitale cinese, dalla GSMA, Center for Environmental Economic Studies dell’Università di Fudan e The Paper, il tutto con il sostegno dell’Unesco, l’agenzia dell’ONU il cui scopo è promuovere la scienza, la comunicazione e l’istruzione.

L’incontro ha riunito rappresentati internazionali aziendali e politici per discutere una serie di possibili panorami riguardanti la digitalizzazione europea, un passaggio che in molti concordano essere essenziale nell’ottica del vantaggio condiviso e della lotta alle disparità.

Ci siamo riuniti per discutere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Personalmente, penso che la tecnologia sia fondamentale per il raggiungimento di questi obiettivi e, insieme, dobbiamo fare due cose per liberare appieno il suo potere nel guidare lo sviluppo sostenibile.

La prima sfida è raggiungere una parità di visione sul fatto che la tecnologia è motore irrinunciabile per il progresso umano. La seconda è intraprendere un’azione risoluta per far si che l’innovazione crei davvero valore per tutti. Bisogna credere al potere della tecnologia,