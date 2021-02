Benedict Cumberbatch reciterà e produrrà la miniserie The 39 Steps

Benedict Cumberbatch sarà il protagonista del classico thriller The 39 Steps. La serie è stata creata dallo sceneggiatore di The Revenant, Mark L. Smith e diretta da Edward Berger.

Benedict Cumberbatch reciterà e produrrà la miniserie The 39 Steps. Berger ha collaborato in precedenza con Cumberbatch su Patrick Melrose ed è stato regista e produttore esecutivo della serie limitata della Showtime, Your Honor.

Anonymous Content, Chapter One Pictures e SunnyMarch stanno producendo la serie limitata ispirata al romanzo di John Buchan, che è stato trasformato nel film classico del 1935 da Alfred Hitchcock. Cumberbatch sarà il protagonista, Berger il regista, e le sceneggiature sono di Smith, che di recente ha sceneggiato The Midnight Sky, diretto da George Clooney.

The 39 steps è una serie di thriller di cospirazione provocatoria e ricca di azione che aggiorna il romanzo classico dei nostri tempi. Un uomo comune, Richard Hannay, diventa una pedina inconsapevole in una vasta cospirazione globale per ripristinare l’ordine mondiale: 39 passi che cambieranno il mondo come lo conosciamo, con solo Hannay che si frappone.

Cumberbatch produrrà la serie limitata con il suo partner di produzione Adam Ackland sotto la loro bandiera SunnyMarch. Smith e Berger saranno anche produttori esecutivi insieme a Sophie Gardiner per la Chapter One Pictures, Cliff Roberts per Syndicate Entertainment e Keith Redmon per Anonymous Content.

La serie limitata è l’ultima uscita dall’impresa britannica di Anonymous Content, Chapter One Pictures, la società di produzione con sede a Londra creata insieme alle agenzie britanniche Casarotto Ramsay e United Agents. Il capitolo uno è attualmente in pre-produzione su Best Interests, una serie drammatica scritta da Jack Thorne (His Dark Materials). Sta sviluppando un adattamento televisivo del romanzo Boy Swallows Universe con il produttore Joel Edgerton (Boy Erased, Loving) e una serie drammatica di fantascienza originale scritta da Bisha K. Ali per Netflix, tra gli altri progetti.