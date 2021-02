Batwoman 2: rivelato un nuovo personaggio nell’episodio Gore on Canvas

Nell’episodio Gore on Canvas di Batwoman 2, andato in onda la scorsa notte su The CW, è stato introdotto un nuovo personaggio: Evan Blake. Lo ha rivelato lo scrittore della serie tv Daniel Thomsen attraverso un tweet, pubblicato nella giornata di ieri, poco prima che l’episodio venisse trasmesso in diretta agli spettatori.

Sui social Thomsen ha spiegato perché è importante inserire nuovi elementi all’interno di una storia:

Senza entrare nei dettagli dell’episodio Gore on Canvas della seconda stagione di Batwoman, il nuovo personaggio mostra lo scompiglio che si sente quando si diventa maggiorenni in quanto sentiamo pressioni che impongono di formare una propria identità. La vita è lunga e imprevedibile e l’evoluzione del sé dovrebbe essere celebrata. Da tempo volevo aggiungere un nuovo personaggio alla narrazione, una figura che cerca la felicità, sapendo di meritarsela, ma non sa sotto quale forma si presenterà a lui. Il divertimento sarà raggiungerla, questa felicità, attraverso la fiducia.

Questo è quanto emerge in merito al personaggio presentato nell’episodio Gore on Canvas di Batwoman 2. Evan Blake (Lincoln Clauss) è un ex compagno di classe e amico di Kate Kane. Il giovane fa parte del Collective, una comunità artistica sotterranea.

È in questo ambiente che i ricchi acquistano delle opere in modo illegale. Il Collective possiede un’opera dell’artista Jack Napier: sia i Corvi che il gruppo legato a Batwoman vogliono tenere per sé. Il motivo? All’interno dell’opera d’arte del criminale c’è una mappa che segna la strada verso la misteriosa isola di Coryana. Kate potrebbe trovarsi lì?

Una cosa è certa: vedremo ancora Evan Blake in Batwoman 2.

