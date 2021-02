Mortal Kombat: il fan-made trailer con la canzone Techno originale

Il nuovo trailer di Mortal Kombat ha ricevuto una modifica creata dai fan che ritaglia il filmato sulle note della sigla techno originale degli anni ’90, ed è epico.

Il nuovo trailer di Mortal Kombat ha ricevuto una modifica creata dai fan che ritaglia il filmato sulle note della sigla techno originale degli anni ’90, ed è epico. Il tanto atteso adattamento R-rated dell’iconica serie di videogiochi ha rilasciato il suo primo trailer giovedì mattina, prima dell’uscita il 16 aprile su HBO Max e nei cinema. La reazione dei fan è stata varia, con molti dubbi sulla riconciliazione delle origini di vari personaggi, l’introduzione del nuovo protagonista Cole Young e il fatto che il personaggio preferito dai fan Johnny Cage non sia nel film.

Ma c’è stato anche un elogio per l’approccio sanguinoso e cruento del film, con una serie di fatality classiche mostrate, incluso un momento in cui Kano tira fuori il cuore di un’antagonista. C’è anche un richiamo alla classica traccia techno chiamata “Techno syndrome” degli Immortals, così come nel film originale del 1995. Ma per alcuni fan, il ritornello remixato dal trailer non era sufficiente, poiché speravano che il trailer diventasse completamente retrò e includesse la canzone originale nella sua interezza.

Ma un fan si è fatto avanti e ha fatto proprio questo, ricollegando il nuovo trailer al tema techno originale. Di conseguenza, il nuovo trailer assume un aspetto retrò e il remix del filmato lo rende in linea con la canzone, introducendo i personaggi come sono menzionati nei testi. È una miscela epica di vecchio e nuovo e rappresenta un valido motivo per includere la canzone originale nel nuovo film, anche se il suono techno è incredibilmente dozzinale. Puoi guardare il trailer di recut qui sotto:

Questo trailer fan-made colpirà sicuramente i fan di lunga data, creando una certa dose di nostalgia. La speranza è ancora che il nuovo film includa la traccia, soprattutto dopo che alcune battute sono state anticipate nel trailer ufficiale.