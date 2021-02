Lisey’s Story: primo sguardo alla serie TV tratta dal libro di Stephen King

Apple TV+ ha pubblicato una prima immagine di Lisey’s Story, la serie limitata di otto episodi adattata dall’omonimo romanzo di Stephen King.

Una prima immagine tratta dall’adattamento di Apple TV+ del romanzo di Stephen King, Lisey’s Story è stata rilasciata venerdì. Adattata dallo stesso King, la serie limitata di otto episodi sarà presentata in anteprima questa estate. Prodotta da J.J. Abrams, la serie vede protagoniste la vincitrice dell’Oscar Julianne Moore nei panni di Lisey e le co-star nominate all’Oscar Clive Owen, Joan Allen e Jennifer Jason Leigh.

La storia di Lisey parla di una donna di nome Lisey, il cui marito era un famoso romanziere prima della sua morte due anni prima. Mentre esamina gli effetti personali del defunto marito, deve affrontare i ricordi repressi della loro relazione. Si ritrova anche in pericolo a causa di un pazzo squilibrato.

Apple TV+ ha rilasciato una prima immagine della serie tramite Deadline. Nell’immagine, la figura di qualcuno che sembra essere una donna, probabilmente Moore, è in piedi nel deserto di notte mentre scruta con una torcia in lontananza.

Apple TV+ ha in lavorazione molte serie originali di prestigio, tra cui una miniserie su WeWork con Anne Hathaway e Jared Leto, nonché le seconde stagioni dei premiati Ted Lasso e The Morning Show. Una serie limitata di un acclamato scrittore, interpretata da quattro pesi massimi della recitazione, si adatta perfettamente ai progetti di Apple. Serie prestigiose come Lisey’s Story dovrebbero aumentare la base di abbonati di Apple TV+, dopo che è stato recentemente rivelato che solo il 38% degli utenti sta effettivamente pagando per il servizio.

Gli adattamenti dei romanzi e dei racconti di King possono essere impeccabili; ci sono certamente alcuni classici come Stand By Me, Misery, Carrie e Shining, ma ci sono anche progetti come Riding the Bullet, The Night Flier e Cell.