B: The Beginning, Netflix conferma l’uscita della seconda stagione

Netflix ha confermato la data di uscita della seconda stagione di B: The Beginning con un trailer e un poster in anteprima. La seconda stagione arriverà su Netflix in contemporanea in tutto il mondo il 18 marzo.

Prima che Netflix iniziasse una maggiore diffusione delle licenze e della produzione di anime originali che i fan hanno visto realizzarsi nell’ultimo anno, il servizio di streaming ha rilasciato alcune importanti produzioni di anime originali nel 2018. Uno di questi successi è stato B: The Beginning, il debutto della serie ha avuto un tale successo che una seconda stagione è stata confermata essere in lavorazione poco dopo l’uscita della prima.

Dopo tre anni di silenzio, l’anime ha finalmente rivelato ulteriori dettagli per la seconda stagione della serie. È un’enorme rivelazione poiché è stato confermato che non solo la seconda stagione della serie sarà ufficialmente conosciuta come B: The Beginning Succession, ma si sta preparando per un debutto su Netflix in tutto il mondo il 18 marzo. Puoi controllare il poster teaser della seconda stagione di seguito e il trailer di debutto per la nuova stagione nel video sopra:

La seconda stagione includerà lo stesso staff e cast della prima stagione, e continuerà ad essere una produzione I.G. Netflix descrive ufficialmente la nuova stagione della serie come tale: Dopo che Keith e Koku hanno risolto gli incidenti con successo, il mondo ha riacquistato la calma. Nei mesi successivi, Keith ritorna al RIS per condurre le proprie indagini mentre Koku sta vivendo una vita pacifica con Yuna. Kirisame va a fargli visita, anche se una volta avrebbe dovuto lasciare Kurou morire all’Istituto Faura Blanca…