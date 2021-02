Ant-Man 3: Michael Douglas conferma l’inizio delle riprese quest’estate

Le star del Marvel Cinematic Universe, Michael Douglas ed Evangeline Lilly confermano che le riprese di Ant-Man and The Wasp: Quantumania inizieranno quest’estate.

Michael Douglas ed Evangeline Lilly confermano che le riprese di Ant-Man and The Wasp: Quantumania inizieranno quest’estate. Dopo un altro lancio di successo nel franchise, Ant-Man 3 è stato annunciato ufficialmente lo scorso anno, con Peyton Reed che è tornato alla regia. Paul Rudd sarà ancora una volta nel ruolo di Scott Lang aka Ant-Man, con Evangeline Lilly co-protagonista del film nei panni di Hope van Dyne aka Wasp. Il sequel vedrà anche Michael Douglas e Michelle Pfeiffer tornare rispettivamente nei panni di Hank Pym e Janet van Dyne.

I Marvel Studios hanno fornito ulteriori informazioni su Ant-Man 3 alla fine del 2020, poiché l’Investor Day della Disney ha portato diverse rivelazioni, tra cui il titolo ufficiale del film: Ant-Man and The Wasp: Quantumania. È qui che Kevin Feige ha confermato che Jonathan Majors interpreta Kang il Conquistatore nel film e che Kathryn Newton avrà il ruolo di Cassie Lang. Anche se la Marvel non ha dato al film una data di uscita ufficiale, si scopre che le riprese iniziano tra pochi mesi.

Negli ultimi giorni, sia Michael Douglas che Evangeline Lilly hanno condiviso ciò che sanno su quando Ant-Man e The Wasp: Quantumania iniziano le riprese. Un fan ha chiesto a Douglas un aggiornamento durante una sessione di domande e risposte su Instagram (tramite Ant-Man News). Sulla pagina Instagram di Lilly, un fan le ha posto la stessa domanda nei commenti di uno dei suoi post. Lilly ha dato una risposta più specifica e ha detto che l’estate 2021 è l’obiettivo, e ha assicurato che condividerà le foto dal set una volta iniziata la produzione.

Con l’inizio delle riprese fissato per l’estate 2021, la Marvel si sta muovendo piuttosto rapidamente su Ant-Man and The Wasp: Quantumania. L’inizio della produzione è ancora più sorprendente, considerando che il film non ha una data di uscita. La Marvel di solito è in grado di far uscire un film nei cinema circa un anno dopo l’inizio delle riprese. Ciò metterebbe Ant-Man 3 sulla buona strada per l’uscita nel 2022, ma ci sono già quattro film Marvel Cinematic Universe in programma: Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Black Panther 2 e Captain Marvel 2.