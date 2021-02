Zachary Levi vorrebbe un film su Kingdome Come

Zachary Levi ha parlato su Twitter della possibilità di vedere sul grande schermo un film dedicato a Kingdome Come.

Zachary Levi ci sarà in Shazam! 2, ma l’attore sembrerebbe essere interessato anche a partecipare ad un altro progetto: quello riguardante un possibile film su Kingdome Come, uno dei più importanti crossover dei fumetti DC Comics.

Incalzato da un fan su Twitter che gli ha chiesto se ha letto il fumetto, e se avrebbe piacere a partecipare ad un progetto dedicato, Levi ha detto:

Si l’ho letto, e concordo (con il fatto che si tratti di una delle migliori storie DC Comics ndr). Vorrei vedere questo progetto portato sul grande schermo, che io sia coinvolto o meno. Alex Ross e Mark Waid hanno creato qualcosa di trascendentale, che riesce a trasmettere umanità e valori utilizzando i supereroi. Eccellente.

In Kingdome Come il ruolo di Shazam è piuttosto importante, e quindi un film dedicato avrebbe, eventualmente, Zachary Levi fortemente coinvolto. In questo momento però non sembra essere all’orizzonte un progetto su Kingdome Come. Di certo c’è che Zachary Levi tornerà nei panni di Shazam nel secondo capitolo del film dedicato, che uscirà nel 2023.