Wonder Woman: Dannie Treyo è l’Amazzone in un video deep fake

Danny Trejo nei panni di Wonder Woman in un esilarante video deep fake. L’attore prende il posto di Gal Gadot nel film del 2017.

Come sarebbe Wonder Woman con un viso diverso da quello di Gal Gadot? E come sarebbe sarebbe se fosse interpretata da Danny Trejo? Un esilarante video deep fake mostra una versione alternativa del personaggio DC, che ha il viso ed i baffi del noto attore americano.

Il video, che dura poco più di un minuto, mostra la supereroina farsi coraggio ed uscire dalla trincea dell’esercito alleato per raggiungere quella tedesca nel film del 2017. Il risultato è a dir poco esilarante:

Ideata da dallo psicologo William Moulton Marston e dal disegnatore Harry G. Peters nel 1941, il personaggio è uno dei più noti del mondo del fumetto e insieme a Batman e Superman costituisce forma il trio delle icone fondamentali dell’universo DC Comics. Diana Prince è arrivata sul piccolo schermo prima nel 1967 con il cortometraggio Wonder Woman: Who’s Afraid of Diana Prince? e poi nel 1974 con la serie TV con protagonista Lynda Carter.

Nel 2016 arriva al cinema con il film Batman v Superman: Dawn of Justice e con due stand alone, il secondo dei quali è disponibile on demand da venerdì 12 febbraio su varie piattaforme streaming: Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity.

