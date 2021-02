Wonder Girl: la serie TV di The CW sul personaggio DC Comics non si farà

La rete The CW ha cancellato il progetto dedicato a Wonder Girl, la nuova serie TV incentrata sul personaggio DC Comics.

The CW ha deciso di non portare avanti il progetto dedicato alla serie TV su Wonder Girl, la supereroina DC Comics che avrebbe dovuto avere Greg Barlanti come produttore esecutivo.

La sceneggiatrice Dailyn Rodriguez ha dichiarato a riguardo:

Ero orgogliosa dello script che avevo realizzato, ed avrei voluto condividere l’universo narrativo che avevo creato, ma sfortunatamente non potrò farlo. Grazie a tutti per l’entusiasmo dimostrato.

La Rodriguez aveva lavorato in passato a serie come Lie to Me, e ad Ugly Betty. Gli altri produttori che erano stati scelti per il progetto sono: Greg Berlanti, Sarah Schechter e David Madden, che avrebbero dovuto lavorare per la Berlanti Productions assieme alla Warner Bros. Television.

Wonder Girl è un personaggio che nasce dal character Yara Flor, figlia nata dall’unione tra un’amazzone ed una divinità brasiliana. Nei fumetti esistono diverse versioni di Wonder Girl, che però sono tutte intrecciate con la figura di Wonder Woman.

Addirittura la prima incarnazione del personaggio è una versione giovane di Wonder Woman. Nel frattempo The CW ha annunciato gli show rinnovati per la prossima stagione televisiva, e tra questi ci sono diverse serie di supereroi.