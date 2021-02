WandaVision: ecco i Funko POP! dei protagonisti in versione Halloween

Funko ha messo a disposizione le figures dedicate ai protagonisti di WandaVision, così come visti nell’episodio halloweeniano della serie.

Dopo la distribuzione del sesto episodio di WandaVision sono stati resi disponibili i Funko POP! dedicati ai due protagonisti nelle loro versioni con i costumi di Halloween addosso. In Italia le due figures si possono trovare già su Pop in a Box.

E inoltre è stato messo in vendita anche il Funko dedicato a Pietro, Quicksilver, così come è presente nella serie WandaVision. I Funko halloweeniani sono venduti in Italia a 11,95 euro, mentre Quicksilver non è ancora disponibile nel nostro Paese. Qui le immagini dedicate.

L’episodio intitolato All-New Halloween Spooktacular! (Nuovissimo Halloween Spettacolare! in italiano) si svolge, come è facile intuire, durante la nota festa americana e vede Wanda e Pietro accompagnare Tommy e Billy a fare dolcetto o scherzetto. Nel frattempo Visione si avventura nella parte più lontana della città.

La serie racconta la nuova vita degli Avengers Scarlett Witch e Visione nella tranquilla cittadina di Westview, in New Jersey. Tra capi uffici intransigenti e vicine invadenti, per i due supereroi non sarà facile nascondere i loro poteri.

Protagonisti sono Elizabeth Olsen e Paul Bettany, al cui fianco troviamo Kathryn Hahn nei panni di Agnes, Teyonah Parris in quelli di Monica Rambeau, Randall Park è l’agente dell’FBI Jimmy Woo e Kat Dennings è nuovamente la dottoressa Darcy Lewis.