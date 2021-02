Walking Dead 10: verrà svelata la malvagia storia di origine di Negan

Un nuovo trailer per gli episodi bonus della stagione 10 di The Walking Dead anticipa non solo la resa dei conti di Negan con Maggie, ma la sua malvagia storia di origine.

L’ultimo trailer della stagione 10 di The Walking Dead rivelerà la storia di origine di Negan di Jeffrey Dean Morgan. La stagione 10 della serie di successo AMC è stata bloccata dalla pandemia di Coronavirus durante la sua corsa originale. Il finale della stagione 10 era originariamente previsto per aprile 2020, ma è stato posticipato a ottobre. Da allora sono stati ordinati sei episodi aggiuntivi della stagione 10 di Walking Dead, che andranno in onda a partire dal 28 febbraio. Si dice che questi episodi vedranno protagonisti i personaggi principali e porteranno all’undicesima e ultima stagione di The Walking Dead.

Il confronto tra Negan e Maggie potrebbe essere l’aspetto più atteso di questi ultimi sei episodi. Maggie è tornata nell’episodio finale di ottobre dopo essere stata vista l’ultima volta nell’episodio della nona stagione di The Walking Dead, What Comes After. Quello che Maggie ha fatto dalla sua partenza non è chiaro, ma ora che è tornata, ci sono molte questioni in sospeso da risolvere; in particolare, tra lei e Negan. Gli episodi bonus della stagione 10 di Walking Dead vedranno anche una voce che approfondirà la storia passata di Negan ed esplorerà come è diventato l’uomo che tutti conosciamo ora.

The Walking Dead ha condiviso una breve clip prima della premiere dei nuovi episodi. Narrato da Negan di Jeffrey Dean Morgan, il trailer mostra vari personaggi, ma è chiaro che l’attenzione è concentrata su Negan. Intrecciato con le scene delle lotte della decima stagione di altri personaggi, come quelle catturate dal Commonwealth, questo trailer della decima stagione di Walking Dead si concentra principalmente sull’esaltazione dell’imminente confronto di Negan con Maggie e sulla sua evoluzione nel Negan che tutti amiamo e odiamo. Dai un’occhiata di seguito:

Anche se il montaggio inquadra il discorso di Negan mentre minaccia Maggie nel presente, è più probabile che questo dialogo e gli ultimi scatti di Negan con Lucille (la sua mazza da baseball di filo spinato) provengano da scene di flashback dell’episodio Qui è Negan. L’indizio che molto probabilmente è Negan a parlare nel passato è la felpa con cappuccio che ha visto indossare sotto la sua giacca di pelle caratteristica negli scatti finali. Prendendo il nome da un fumetto che racconta la storia passata di Negan, il prossimo episodio della stagione 10 descriverà in dettaglio il percorso che Negan percorrerà per diventare il Grande Cattivo che in seguito terrorizza Rick e gli altri sopravvissuti.