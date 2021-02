Volkswagen, parla il CEO: “l’auto di Apple? Non ci spaventa”

Volkswagen non teme il debutto di Apple nel mercato dell’automobile. A dirlo è il N.1 del Gruppo, Herbert Diess. «Non siamo il settore tech, non si vince in una sola mossa».

Sempre più rumor parlano di un’accelerata in casa Apple: il colosso di Cupertino è ad un passo dal produrre la sua prima automobile. Potrebbe arrivare già nel 2024, dopo anni di limbo e passi incerti.

Nel frattempo, i titani dell’industria hanno iniziato a commentare pubblicamente il possibile debutto di Apple nel settore. Si inizia da Herbert Diess, CEO del Gruppo Volkswagen: «L’industria dell’automobile non è il tipico mercato tech che è possibile espugnare con una singola mossa», ha detto. Per poi aggiungere: «Apple non ce la farà nel corso di una notte».

Diess ha ad ogni modo sottolineato come Apple, almeno in potenza, abbia più di qualche asso nelle sua manica: batterie, esperienza lato software senza eguali e un’enorme liquidità per espandere queste competenze all’interno del mercato dell’automobile. Non è poco, ma non è abbastanza: «comunque non ci spaventa», insiste Diess.

Proprio di recente, Volskswagen ha annunciato che produrrà le auto a guida autonoma in autonomia, senza affidarsi ad aziende terze. Il gruppo tedesco sta investendo anche sui VTOL con un progetto pilota che potrebbe partire in Cina.