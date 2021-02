Twisted Metal: una serie in produzione con Will Arnett come Sweet Tooth?

Will Arnett interpreterà Sweet Tooth nella serie TV basata sul videogioco di Twisted Metal e sono stati rivelati anche alcuni dettagli della trama.

Twisted Metal diventerà una serie TV e ha trovato il suo Sweet Tooth in Will Arnett (BoJack Horseman). Nel 2019, è stato annunciato che un adattamento per il piccolo schermo della serie di videogiochi di successo era in lavorazione presso Sony Pictures Entertainment. Da allora non sono stati rivelati dettagli importanti sul progetto, ma un nuovo rapporto di The Illuminerdi sta facendo luce sulla serie Twisted Metal con alcuni presunti dettagli della trama e la parola sul coinvolgimento di Will Arnett.

Secondo il rapporto, Twisted Metal: The Series è descritto come una commedia d’azione che segue un outsider che cerca di migliorare la propria vita. Piuttosto che competere in un torneo in cui il vincitore ottiene il suo più grande desiderio esaudito, il protagonista deve invece consegnare un misterioso pacchetto attraverso una terra desolata post-apocalittica insieme a un ladro di auto dal grilletto facile. Sulla strada, l’outsider deve affrontare predoni con veicoli capaci di distruggere qualunque cosa, insieme ad altri pericoli e un clown pazzo con un camioncino dei gelati molto particolare.

Will Arnett è stato confermato per un cameo nel ruolo di voce fuori campo nei panni di Sweet Tooth, il clown omicida con una testa fiammeggiante che funge da mascotte del franchise di Twisted Metal. Si dice anche che a Anthony Mackie sia stato offerto il ruolo principale di John dopo che Kumail Nanjiani era stato precedentemente considerato. Come per i dettagli della trama sopra, queste informazioni sul casting non sono state ancora ufficialmente confermate, quindi per ora sono ancora solo voci.

Il primo gioco Twisted Metal è uscito per PlayStation nel 1995, diventando rapidamente un successo tra i giocatori e dando vita a un franchise di lunga data con più sequel. Con i giocatori che si combattono l’un l’altro usando auto a tema dotate di armature e armi, il concetto del gioco è fondamentalmente un derby di demolizione ultraviolento in cui l’obiettivo è distruggere ogni singolo avversario. Ogni personaggio aveva una trama e un finale unici.

Anni fa, Sony aveva considerato di trasformare il popolare videogioco in un film. Nel 2012 era stato annunciato che il co-regista di Crank, Brian Taylor avrebbe scritto e diretto il film per Sony Pictures Entertainment. Il progetto non è mai stato realizzato e Taylor in seguito ha rivelato cosa era successo al film sfortunato in un’intervista del 2017 con Collider. Come spiega Taylor, tutto si è ridotto a un calo delle vendite per la serie di videogiochi, facendo temere che il film sarebbe fallito.