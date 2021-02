Power Rangers Dino Fury: nuova sigla di apertura e intro rivelate

La nuova sigla d’apertura per la stagione 28 dei Power Rangers Dino Fury, è stata rivelata e mostra il potere preistorico dei Rangers con un tocco di fascino medievale.

La nuova sigla e intro per Power Rangers: Dino Fury è stata rivelata. Basato sul programma televisivo giapponese Super Sentai, i Power Rangers hanno debuttato per la prima volta nel 1993. Nel corso di 28 anni, la duratura serie per bambini ha visto varie versioni della squadra titolare dei Power Rangers che combattono i cattivi per difendere la Terra. Le capacità del team consentono loro di assumere forme eccitanti e fantasiose, che sono variate notevolmente nel corso degli anni.

Power Rangers: Dino Fury è stato annunciato a maggio 2020. La serie rappresenterà un confronto tra un nemico alieno alla ricerca del potere preistorico e una nuova squadra di Power Rangers. Hasbro ha anche anticipato il ritorno dei Dinozords, che sono stati visti l’ultima volta in Dino Charge del 2015. Il cast prevede Russell Curry come Zayto the Red Ranger, Hunter Deno come Amelia the Pink Ranger, Kai Moya come Blue Ranger Ollie, Tessa Rao come Green Ranger Izzy e Chance Perez come Black Ranger Javi.

Power Rangers Kids ha recentemente pubblicato l’intro di Power Rangers: Dino Fury, presentando la nuova sigla e mostrando il primo filmato del nuovo cast in azione. Mentre la sinossi della stagione di Hasbro prometteva che i Power Rangers avrebbero sfruttato il potere preistorico dei dinosauri, sembra esserci anche un po’ di fascino medievale, poiché Zayto indossa un’armatura da cavaliere e cavalca un dinosauro come un nobile destriero.

È interessante notare che nella nuova introduzione vengono mostrati solo i ranger rosso, blu e rosa. Presumibilmente, i due ranger aggiuntivi verranno introdotti negli episodi successivi, poiché le foto del cast mostrano l’intera squadra insieme. Naturalmente, è possibile che le restrizioni anti-Covid abbiano ostacolato le riprese di Power Rangers come hanno fatto per tante altre serie, ma l’esistenza delle foto del cast suggerisce che l’assenza sarà spiegata nella storia.

In una serie così longeva, non è facile mantenere le nuove stagioni ricche e piacevoli. Tuttavia, i Power Rangers sembrano aver perfezionato la capacità di mantenere ciò che i fan amano di più dei Power Rangers, dandogli una nuova svolta utilizzando elementi della sua lunga storia e temi che mantengono i bambini interessati e divertiti. In questo caso, i dinosauri sono una scommessa sicura, ma vedere un cavaliere cavalcare in battaglia su un dinosauro porta sicuramente l’idea di avventura di un bambino a un livello superiore. Questa serie sarà sicuramente un altro ingresso di successo nel franchise.