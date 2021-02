Paper Girls: nuovi dettagli sulla serie Tv in arrivo su Amazon Prime Video

Paper Girls sarà basata sulla serie di fumetti di Brian K. Vaughan. La serie Tv sarà disponibile su Amazon Prime Video.

Tra il 7 ottobre 2015 e il 31 luglio 2019 sono stati rilasciati 30 numeri di una serie di fumetti chiamata Paper Girls e un adattamento televisivo è in arrivo su Amazon Prime Video entro la fine dell’anno. I fumetti sono stati scritti da Brian K. Vaughan, noto per Ex Machina e Runaways, illustrati da Cliff Chiang, che ha lavorato a fumetti come Green Arrow / Black Canary e Wonder Woman, e pubblicati da Image Comics. Matt Wilson era il colorista, Jared K. Fletcher era il letterer / designer.

Questa è una storia piena di mistero e fantascienza che ruota intorno a quattro ragazze di 12 anni che consegnano giornali. Durante le consegne il giorno dopo Halloween, le ragazze vengono coinvolte in un conflitto tra due gruppi di viaggiatori nel tempo. L’ambientazione di Paper Girls è la città immaginaria di Stony Stream, Ohio, fuori Cleveland, e i personaggi principali si chiamano Erin, MacKenzie, KJ e Tiffany. Anche se non è ancora noto chi interpreterà queste ragazze, c’è stato un casting virtuale alla fine dell’anno scorso, come dichiarato da Comic Book Resources. Non era richiesta alcuna precedente esperienza di recitazione, poiché Vaughan voleva un cast composto principalmente da attori sconosciuti. La pagina IMDb per Paper Girls elenca Trinity Likins come May Coyle.

Una serie televisiva basata sui fumetti è stata menzionata per la prima volta nel luglio 2019 e ha ricevuto il via libera un anno dopo. La serie Amazon sarà creata da due studi, Legendary Television e Plan B, e sarà scritta da Stephany Folsom, che in precedenza ha lavorato a Toy Story 4 e Thor: Ragnarok.

Folsom ha rilasciato una dichiarazione, insieme a Christopher Cantwell e Christopher C. Rogers, che fungeranno da showrunner della serie:

Come grandi fan di ciò che Brian e Cliff hanno creato in Paper Girls, non potremmo essere più entusiasti dell’opportunità di realizzare questa incredibile avventura. Questa è una storia con così tanto cuore, e così tanti colori e dimensioni unici – La nostra sincera speranza non è solo di rendere giustizia al materiale originale, ma di rendere Paper Girls diverso da qualsiasi altra cosa attualmente in TV.

La pluripremiata serie di fumetti è stata anche paragonata a Stranger Things. Come serie originale di Amazon, Paper Girls si unirà ai ranghi di serie acclamate dalla critica come The Marvelous Mrs Maisel, The Boys e The Man in the High Castle. E senza rivelare troppo la trama, la serie di fumetti include: una macchina del tempo, una guerra in corso, viaggi nel tempo tra secoli diversi, versioni future dei personaggi e la questione se il passato può o deve essere cambiato dai viaggiatori del tempo.