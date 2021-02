LEGO Track Cycling, l’opera di ZetoVince per il contest LEGO Ideas dedicato allo sport

Il progetto LEGO Track Cycling motorizzato è l’opera presentata dall’artista LEGO greco ZetoVince (George Panteleon) per partecipare al contest We Love Sports su LEGO Ideas.

Da fine dicembre fino all’8 febbraio si è svolto il contest LEGO Ideas, non ancora concluso in realtà, We Love Sports! in cui eravamo chiamati a presentare un progetto personale dedicato agli sport. Il contest, che ha chiuso la fase di invio progetto l’8 febbraio vedrà ora una fase di selezione dei migliori progetti fatta dai LEGO Designer che si concluderà oggi.

E successivamente il pubblico sarà nuovamente chiamato a votare il progetto migliore che verrà annunciato il 4 marzo.

Fra i vari progetti presentati (e del qualche ancora non sappiamo se ha superato o meno la prima selezione) quello che sicuramente ci ha più colpito è il LEGO Track Cycling motorizzato dell’artista greco ZetoVince, alias di George Panteleon, il creatore del busto di Iron-Man che tutti conosciamo.

La MOC rappresenta un ciclista su un tracciato indoor mentre si appresta ad affrontare l’immaginaria curva che arriva dopo il rettilineo, tutto in pendenza. Il tutto collegato ad un motore nascosto sotto il parquet di legno che fa muovere le gambe del ciclista.

Indipendentemente da come andrà la votazione per noi, il progetto, è senza dubbio spettacolare!