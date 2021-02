Invincible: il poster della serie mostra un combattimento contro Omni-Man

Amazon Prime Video ha pubblicato il primo poster della sua prossima serie, Invincible, in cui viene mostrato un sanguinoso combattimento tra Mark Grayson e suo padre Omni-Man.

Il primo poster per la serie Invincible di Amazon Prime Video è uscito e conferma una sanguinosa rissa tra il supereroe titolare e suo padre, Omni Man. Basata sull’omonimo personaggio dei fumetti creato da Robert Kirkman di The Walking Dead, la prossima serie animata racconta la storia di Mark Grayson, un normale adolescente che eredita i superpoteri del padre supereroe Nolan Grayson / Omni-Man poco dopo il suo diciassettesimo compleanno. Quando Mark entra nella tutela di suo padre, viene coinvolto in battaglie raccapriccianti e traumatiche, che spesso hanno conseguenze enormi.

La serie sarà presentata in anteprima il 26 marzo 2021. Il cast principale comprende diversi artisti, tra cui Steven Yeun, J. K. Simmons, Mark Hamill, Sandra Oh, Seth Rogen, Mahershala Ali ed Ezra Miller.

Il poster mostra l’eroe principale che giace abbattuto tra le rovine di una città non identificata dopo aver affrontato suo padre. La sua maschera è rotta, con il sangue che gli scorre attraverso il naso. Nolan, nel frattempo, può essere visto levitare a distanza. Sebbene Mark abbia diverse ferite, il grande Omni-Man non sembra nemmeno avere un graffio sul viso. Dai un’occhiata al poster qui sotto.

we're tweeting the new Invincible poster again because 1) it's AWESOME and 2) some of you might have noticed a few colors off when looking at the original tweet on desktop

Feel free to like / retweet / go crazy on this one too! #InvincibleFriday pic.twitter.com/zuXaDt5XnM

— Invincible (@InvincibleHQ) February 12, 2021