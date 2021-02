Il Silenzio degli Innocenti: Jodie Foster spiega perché non è tornata nel sequel

Durante un podcast Jodie Foster ha spiegato perché non è mai più tornata a interpretare la protagonista de Il Silenzio degli Innocenti.

Jodie Foster non è mai più tornata a interpretare il personaggio di Clarice dopo l’uscita de Il Silenzio degli Innocenti. Nel film sequel, Hannibal, a interpretare la sua parte fu Julianne Moore. Di recente la Foster ha spiegato perché non è tornata nel film, e perché non interpreterebbe mai di nuovo il suo vecchio personaggio.

Durante il podcast Happy Sad Confused l’attrice ha detto:

Ci sono state diverse possibilità in passato che mi avrebbero permesso di tornare a interpretare Clarice, ma sia io che Jonathan Demme eravamo d’accordo sull’idea di non fare dei sequel. Ed infatti io non ho mai guardato quel film.

La posizione della Foster è stata quindi piuttosto decisa, ed in linea con ciò che si era ripromessa con il regista Jonathan Demme, autore de Il Silenzio degli Innocenti.

Ricordiamo che il successo di quel film fu davvero importante, considerando che uscì nelle sale cinematografiche nel 1991 ed ottenne ben cinque premi Oscar, come miglior film, miglior regia (Jonathan Demme), miglior attrice (Jodie Foster), sceneggiatura (Ted Tally) e miglior attore ( premio che andò ad Anthony Hopkins).

Attualmente è prossima all’uscita la serie sequel de Il Silenzio degli Innocenti, intitolata Clarice.