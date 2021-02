Goblin Slayer: la prima serie dell’anime in Home Video Limited Edition

La prima serie dell’anime Goblin Slayer sarà disponibile in in un cofanetto formato DVD e Blu-ray Limited Edition dal 24 febbraio.

Dal 24 febbraio la prima stagione dell’anime Goblin Slayer sarà disponibile in edizione Home Video. Il 12 episodi saranno raccolti in un cofanetto formato DVD e Blu-ray Limited Edition contenente un booklet di 32 pagine e contenuti extra come i trailer e gli spot TV originali, lòe sigle di testa e di coda senza credit e i D-trailer.

A dare l’annuncio dell’arrivo del boxset da collezione è Dynit con un comunicato sul suo sito ufficiale.

L’anime è tratto da una serie di light novel ed è al momento disponibile su Amazon Prime Video. Sulla piattaforma streaming è disponibile anche il film Goblin Slayer: Goblin’s Crown. Recentemente è stato annunciato che arriverà una seconda stagione, che al momento non ha una data di uscita.

Di seguito la sinossi ufficiale:

Una giovane chierica si unisce a un gruppo di avventurieri inesperti intenzionati a sterminare un gruppo di goblin, creature che vivono nelle caverne e considerate molto deboli. Vengono però sconfitti e la fine che li aspetta è orribile. Fortunatamente la ragazza viene salvate da Goblin Slayer, un esperto nell’uccisione dei goblin e appartenente a uno dei gradi più alti degli avventurieri, che non dimostra nessuna pietà verso il nemico. La ragazza deciderà di unirsi a lui, pur sapendo che in questo viaggio sarà costretta a vedere nuovamente scene macabre come quelle appena vissute.

Vi lasciamo con il trailer della prima stagione:

