Elon Musk vuole parlare con Vladimir Putin su Clubhouse

Elon Musk ha ufficialmente invitato Vladimir Putin per una conversazione su Clubhouse. L’uomo più potente della Russia accetterà il confronto in diretta? La risposta sembra uno scontato ‘niet’.

Elon Musk ormai ci ha preso gusto con Clubhouse, il social network dedicato alle conversazioni a voce in diretta. Dopo la prima comparsata sui canali del Good Time Show, il podcast di un hedgefund, il CEO di Tesla e SpaceX sta cercando di organizzare nuovi incontri aperti al pubblico con alcuni membri del Pantheon delle celebrità mondiali.

Il prossimo incontro – è già stato confermato – sarà con il rapper Kanye West. Elon Musk era stato uno dei pochi volti pubblici a dare un endorsement alla sua improbabile campagna presidenziale.

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse? — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021

Musk ha già in mente il prossimo obiettivo: parlare con Vladimir Putin in diretta su Clubhouse. L’imprenditore ha invitato ufficialmente il Presidente russo a fare una chiacchierata sul social, con un tweet indirizzato all’account Twitter ufficiale del Cremlino.

The simulation is getting a little weird — The Chairman (@WSBChairman) February 13, 2021

Inutile dire che sarebbe uno degli eventi social più improbabili e attesi della storia. Ma verosimilmente l’incontro rimarrà solo una fantasia di Musk. Per il momento dal fronte orientale tutto tace. L’account del Cremlino non ha ancora replicato al tweet di Elon Musk e non sembra sia destinato a farlo nell’immediato.