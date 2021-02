Demon Slayer: il trailer della seconda stagione conferma l’uscita del 2021

È uscito il primo trailer della seconda stagione di Demon Slayer. La nuova stagione adatterà l’Entertainment District Arc e sarà presentata in anteprima entro la fine dell’anno.

Il trailer della seconda stagione di Demon Slayer è uscito e suggerisce una potenziale data di uscita per il prossimo adattamento manga. Basato sull’omonima serie manga di Koyoharu Gotouge, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è incentrato sulla vita di Tanjiro Kamado, un adolescente che cerca di diventare un carnefice di demoni dopo che un demone ha ucciso la sua famiglia e sua sorella si è trasformata in uno di loro. La serie ha debuttato negli Stati Uniti a luglio 2019 ed è cresciuta fino a diventare un fenomeno globale dopo essere stata aggiunta al catalogo Netflix. Dopo la fine della stagione 1, l’anime è stato seguito da un film sequel, Demon Slayer the Movie: Mugen Train, che continua a battere record al botteghino in Giappone. Domenica, la seconda stagione della serie è stata ufficialmente confermata e ora è stato rilasciato anche un trailer.

Nella clip condivisa da Anime Factory, gli spettatori possono avere un’idea di ciò che accadrà dopo gli eventi del film sequel campione d’incassi. Come per il trailer, che anticipa l’Entertainment District Arc, la seconda stagione di Demon Slayer è ambientata nel quartiere a luci rosse di Yoshiwara, dove turbinano uomini, donne, desiderio e amore. Non molti dettagli della trama sono stati rivelati, ma è stato confermato che la nuova serie debutterà quest’anno.

Il trailer include principalmente personaggi che già conosciamo, anche se è stata vista anche una nuova donna dall’aspetto sinistro, che è probabilmente una figura importante nel distretto. Guarda il trailer della stagione 2 di Demon Slayer a inizio articolo.

Gli spettatori possono aspettarsi che la stagione 2 della serie arrivi su Netflix durante la seconda metà dell’anno, visibilmente, sarà abbastanza diversa dalla precedente. La stagione 1 era per lo più ambientata nella natura selvaggia, ma in questa i personaggi si sono avvicinati alle aree urbane. Inoltre, la donna misteriosa mostrata nel teaser sarà probabilmente il nuovo antagonista. Ma per sapere se è un demone o meno, i fan dovranno attendere anteprime e trailer più sostanziali.