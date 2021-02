Bill Gates: “per il clima sarà necessario un impegno senza precedenti nella Storia”

Cambiamenti climatici, parla Bill Gates: «Abbiamo 30 anni di tempo per mettere in cambio uno sforzo tecnologico, scientifico e di cooperazione globale che l’umanità non ha mai visto prima». .

Bill Gates è intervenuto sulla questione dei cambiamenti climatici nel corso di 60 Minutes, programma di CBS News. «Per impedire il peggio serve un’innovazione ad ogni livello, su ogni aspetto delle nostre vite e dell’economia», ha detto.

Secondo Gates, l’umanità ha circa 30 anni per introdurre un concerto di innovazione capillare – parla di rivoluzioni scientifiche – e politiche di cooperazione globale ad un livello che l’umanità non ha mai conosciuto prima.

Ho partecipato al miracolo dei personal computer e d’internet. Quindi sì, ho un bias che mi spinge a pensare che l’innovazione potrà raggiungere questi risultati

ha detto. Per Gates dovremmo ripensare ad ogni aspetto della vita moderna: manifatturiera, agricoltura, trasporti: «praticamente tutto quello che facciamo contribuisce all’effetto serra, soprattutto introducendo C02 nell’atmosfera». ha detto.

Tutti i settori dovranno essere rivoluzionati, non solo auto e allevamenti intensivi

Secondo Gates si è andata a creare nell’opinione pubblica una falsa impressione per cui solo alcuni settori dovranno essere rivoluzionati – pensate alle auto e al trasporto su gomma in generale e all’altrettanto citato problema degli allevamenti -, quando in realtà esistono altre cause dei cambiamenti climatici altrettanto prioritarie. «Non si pensa mai al cemento e all’acciaio, eppure sono responsabili per il 16% delle emissioni di CO2», ha detto.

Bill Gates ha investito in una compagnia, la CarbonCure, che si propone di risolvere in parte il problema diminuendo l’impatto – tra le altre cose – dell’edilizia sull’ambiente. Come è noto, un altro settore in cui Gates è impegnato da anni è quello dell’alimentazione. Anche gli investimenti nei laboratori per la creazione di carne sintetica vanno in questa direzione. Non solo la carne sintetica, ma anche i sostituiti vegetali: Gates ha investito anche in Beyond Meat e Impossible Foods.

Gates ha spiegato di star investendo anche in alcuni progetti avveniristici per catturare la CO2 già emessa nell’atmosfera. Un obiettivo – quest’ultimo – che ha incontrato anche l’interesse di Elon Musk, che ha deciso di donare 100 milioni alla causa. Ne abbiamo parlato qua: