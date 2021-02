Biggie: il trailer del documentario Netflix sul rapper Notorius B.I.G.

Il documentario Biggie, dedicato al rapper Notorius B.I.G. verrà distribuito da Netflix l’1 marzo. Nel frattempo è uscito il trailer dedicato.

Netflix ha appena condiviso il trailer del documentario intitolato Biggie: I got a story to tell, dedicato al rapper Notorius B.I.G. La piattaforma streaming ha anche reso nota la data di distribuzione del documentario che sarà l’1 marzo.

Qui sotto potete vedere il filmato.

Il documentario racconta l’ascesa e la tragica fine di uno dei rapper più influenti nella storia del genere. Biggie è stato diretto da Emmett Malloy, e mostra anche dei filmati rari, con riprese fatte da uno dei migliori amici di Notorius B.I.G., ovvero Damion “D-Roc” Butler, oltre che interviste ad amici e parenti dell’artista.

La carriera di Notorius B.I.G. si è bruscamente interrotta dopo che il rapper è stato ucciso in macchina nel marzo del 1997, in un delitto che è rimasto irrisolto. Il documentario uscirà proprio l’1 marzo in memoria della data di morte del rapper il cui vero nome è Christopher Wallace.

Al rapper, ed alla sua morte, è stata dedicata anche una serie, sempre presente su Netflix, intitolata Unsolved.

I produttori del documentario sono Sean Combs, Voletta Wallace, Mark Pitts, Stanley Buchthal, and Emmett e Brendan Malloy.