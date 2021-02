American Horror Story 10 sarà per i fan di lunga data, afferma Lily Rabe

Lily Rabe ha affermato che la stagione 10 di American Horror Story sarà per i fan di lunga data della serie, ma l’attrice si è fermata prima di rivelare qualcosa in più sulla nuova stagione.

Lily Rabe afferma che la stagione 10 di American Horror Story è per i fan di lunga data della serie. Rabe ha interpretato vari personaggi durante le nove stagioni della serie e la serie è in gran parte responsabile della fama dell’attrice. Rabe ha avuto un ruolo minore in Murder House come Nora Montgomery prima di avere ruoli molto più importanti nelle stagioni future.

Rabe ha interpretato la sorella Mary Eunice in American Horror Story: Asylum e Misty Day in Coven. Rabe ha ripreso i suoi ruoli in Asylum e Coven in altre stagioni, tra cui Freak Show e Apocalypse. È anche apparsa brevemente nel ruolo della famigerata assassina Aileen Wuornos in American Horror Story: Hotel, e l’attrice ha avuto un ruolo importante in Roanoke. L’attrice è rimasta vaga sul suo ruolo nella stagione 10 di American Horror Story e i fan hanno cercato di analizzare tutti gli indizi presentati da Ryan Murphy prima delle riprese per la nuova stagione.

Anche se Rabe non ha potuto rivelare dettagli sulla nuova stagione, l’attrice ha detto a Collider che i fan di vecchia data della serie saranno felici della stagione 10. Rabe dice che il suo personaggio nella prossima stagione è diverso da chiunque abbia mai interpretato prima. Rabe prosegue dicendo che mentre i nuovi fan adoreranno la prossima stagione, mentre saranno i fan di vecchia data della serie che apprezzeranno veramente la nuova:

Posso dire che la persona che interpreto in questa stagione non assomiglia a nessuno che abbia mai interpretato nella serie prima, e mi sto divertendo così tanto con questo ruolo e con i miei colleghi attori. Amo questa stagione. Penso che i nuovi fan della serie adoreranno questa stagione, ma i fan di lunga data della serie, non vedo l’ora di condividere questa stagione con loro. C’è qualcosa al riguardo – vorrei poter dire di più.

Gli indizi della stagione 10 hanno dimostrato che la nuova stagione ha apparentemente un tema acquatico o nautico. Con le riprese in corso nella frazione oceanica di Provincetown, Massachusetts, è chiaro che l’acqua giocherà un ruolo importante nella prossima stagione. Che abbia o meno qualcosa a che fare con quella che sembra essere una sirena nel poster della stagione è oggetto di speculazione, ma la nuova stagione giocherà sicuramente sull’inquietudine del mare aperto.