Star Trek: Ethan Peck a Toronto per le riprese di Strange New Worlds

La star di Star Trek: Strange New Worlds, Ethan Peck è a Toronto mentre si prepara a riprendere il suo ruolo di tenente Spock nella nuova serie Paramount+.

Star Trek: Strange New Worlds sta per iniziare la produzione e la star della serie Ethan Peck è arrivato a Toronto per riprendere il ruolo del tenente Spock. Strange New Worlds è uno spinoff di Star Trek: Discovery. Ambientato circa un decennio prima degli eventi di Star Trek: The Original Series, Strange New Worlds racconta le avventure della USS Enterprise quando era comandata dal Capitano Christopher Pike (Anson Mount), insieme al suo fidato primo ufficiale Number One (Rebecca Romijn).

Attori diversi hanno interpretato Spock nel corso degli anni, il più famoso, Leonard Nimoy. Il ritratto di Mount di Pike e la rivisitazione di Peck di uno Spock più giovane e più emotivo sono stati entrambi grandi successi con i fan, e un’enorme campagna sui social media è stata lanciata chiedendo una serie per le star di Discovery. I fan vedranno esaudito il loro desiderio e sembra che la produzione stia per decollare.

Secondo l’account Instagram di Ethan Peck, il nativo di Los Angeles è a Toronto e ha condiviso un’emoji ammiccante quando gli è stato chiesto se è in città per girare più Star Trek.

Ci sono attualmente cinque serie del franchise in produzione, quattro per Paramount+ (Prodigy debutterà su Nickelodeon). La produzione della quarta stagione di Star Trek: Discovery è già in corso, così come la produzione dell’animazione di Star Trek: Lower Decks. Le cose sono state un po’ più complicate per Picard, che è girato a Los Angeles, una città attualmente devastata dalla pandemia, ma la star della serie Jeri Ryan conferma che la produzione della seconda stagione della serie inizierà molto presto.