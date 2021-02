SNL ripropone il processo di Trump con i Minions e Jar-Jar Binks

Saturday Night Live (SNL) ha deriso la squadra di difesa di Donald Trump alla sua seconda udienza per impeachment con un video con Jar Jar Binks e i Minions.

Saturday Night Live ha deriso il secondo processo per impeachment di Donald Trump con un video modificato che includeva clip dei Minions e Jar Jar Binks di Star Wars. Questo era un cenno a un video discutibile prodotto dagli avvocati dell’ex presidente come parte della sua difesa, che conteneva registrazioni di diversi eminenti democratici che ripetevano ripetutamente la parola lotta.

Prima di terminare il suo unico mandato come presidente degli Stati Uniti, Donald Trump è stato messo sotto accusa per la seconda volta dalla Camera dei rappresentanti con l’accusa di insurrezione. È stata la tesi dei rappresentanti a presentare le accuse di aver incitato a una rivolta durante un discorso del 6 gennaio 2021, portando a una violenta folla che ha preso d’assalto il Campidoglio con l’intenzione di fermare il riconoscimento ufficiale del Congresso dei risultati delle elezioni del 2020, che ha confermato Joseph Biden come 46° presidente.

Mentre l’ex presidente è stato messo sotto accusa all’interno della Camera dei rappresentanti, la Costituzione degli Stati Uniti richiede che il processo di impeachment si svolga in seno al Senato e che due terzi dei senatori debbano votare a favore dell’impeachment perché si traduca in una condanna e / o rimozione dall’incarico. Di conseguenza, le udienze del Senato erano una conclusione scontata, poiché sembrava abbastanza improbabile che i repubblicani avrebbero rotto i ranghi con il loro partito per votare contro l’ex presidente e garantire una condanna.

Lo sketch di apertura dell’ultimo episodio di Saturday Night Live faceva riferimento al tono ridicolo che il processo al Senato aveva acquisito, con una parodia del programma Fox News Tucker Carlson Tonight. Alex Moffat ha interpretato l’ospite titolare, che ha intervistato diversi senatori repubblicani riguardo a quanto fossero contenti del processo, prima di mostrare le riprese della difesa vincente. Il filmato ha deriso quanto gli avvocati dell’ex presidente sembrassero poco preparati e uno dei punti più strani della difesa, che ha sostenuto che i rivali politici dell’ex presidente erano ugualmente responsabili dell’incoraggiamento alla violenza, con un montaggio di clip casuali di importanti democratici che dicevano la parola lotta. Questa parte può essere visualizzata per intero nel video, con il montaggio che inizia al minuto 5:13.