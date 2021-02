Justice League Snyder Cut: il trailer ufficiale mostra il Joker di Jared Leto

Il tanto atteso nuovo trailer della Snyder Cut della Justice League è arrivato come regalo di San Valentino. Zack Snyder ha presentato in anteprima il trailer ufficiale della Justice League prima del rilascio del film di quattro ore su HBO Max a marzo.

Il regista Zack Snyder già da ieri sera preannunciava questo momento tramite un post su Twitter:

Inoltre pochi giorni fa è stata finalmente confermata la data di uscita ufficiale, che sarà il 18 marzo 2021. Il film uscirà sulla piattaforma HBO Max. Non abbiamo ancora conferme sulla modalità di uscita in Italia. Nell’ultima clip condivisa dal regista abbiamo dato uno sguardo più approfondito al personaggio di Darkseid.

Il trailer ufficiale di Justice League Snyder Cut è finalmente arrivato. La lunga attesa per l’uscita dello Snyder Cut è quasi finita. Il taglio di quattro ore arriverà su HBO Max il 18 marzo dopo anni di campagne da parte dei fan.

Snyder ha costantemente mantenuto alte le aspettative per il film in uscita e con ore di riprese extra, avrà molto da mostrare. Snyder ha anche condotto ulteriori riprese per la sua versione, riportando Henry Cavill, Ben Affleck e Ray Fisher. Anche Amber Heard e Joe Manganiello sono stati riportati per girare ulteriori filmati e, con la più grande sorpresa di tutte, Snyder ha girato scene con Jared Leto. Leto riprenderà il ruolo di Joker della Suicide Squad di David Ayer e Snyder ha mostrato il nuovo look di Joker prima dell’uscita del trailer. Ecco il nuovo trailer:

Anche se erano già state diffuse delle nuove immagini del Joker di Jared Leto stavolta lo sguardo nel trailer è ancora più emozionante. Come abbiamo visto anche dalle foto il personaggio è completamente diverso da quello presente in Suicide Squad. Niente tatuaggi per questa nuova versione, che però trasmette tutta la sua inquietudine e un fascino che già conoscevamo.