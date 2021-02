Avete già pensato a come trascorrere questo San Valentino insieme alla vostra dolce metà? Se siete amanti dei videogiochi, saprete sicuramente cosa fare. In quest’articolo, trovate una selezione dei migliori videogiochi da giocare a San Valentino. Da Monkey Island a Super Mario Party, ecco i dieci migliori videogiochi per divertirsi con il partner per la serata più romantica dell’anno.

Indecisi su cosa fare a San Valentino? Trovare un’idea originale per stupire il proprio partner non è mai facile, soprattutto quando si è in tempo di pandemia e si è costretti a restare rintanati in casa. Ovviamente, la cena romantica non può mancare. Candele, bollicine e cioccolatini sono sempre un’ottima idea, ma di certo non bastano per rendere davvero speciale ed indimenticabile la vostra serata.

Se siete appassionati di videogiochi, però, saprete di certo già cosa fare. Condividere pad e divano con la vostra dolce metà è sicuramente ciò che vi ci vuole per creare la giusta atmosfera. Come fare però a scegliere il titolo giusto? Il panorama videoludico è pieno zeppo di storie emozionanti, racconti spaventosi e di avventure pensate proprio per essere vissute in condivisione.

Per aiutarvi nella scelta, abbiamo pensato dunque di consigliarvi quelli che secondo noi sono i migliori videogiochi da giocare a San Valentino. Ne abbiamo selezionati dieci, tutti appartenenti a generi diversi ed in grado di coinvolgere e divertire anche chi nella coppia non è proprio avvezzo al mondo dei videogiochi.

The Secret of Monkey Island

Iniziamo la nostra carrellata di videogiochi da giocare a San Valentino con una pietra miliare della storia dei videogiochi. Potrà suonarvi strano, ma Monkey Island è uno dei titoli ideali per trascorrere una serata di coppia con pad alla mano. Non c’è niente di più divertente che provare a risolvere gli innumerevoli enigmi del gioco, avendo cura però di seguire un’unica regola: vietato sbirciare la soluzione. Le uniche cose su cui potrete contare saranno il vostro intelletto e uno strano “pollo di gomma con carrucola”. Ma a cosa servirà mai?

Scopritelo insieme!

Potrebbe interessarti anche:

The Secret of Monkey Island: Special Edition è disponibile su Steam e su PS Store.

Just Dance 2021

Se il vostro intento è invece quello di movimentare un po’ di più la vostra serata, perché non lanciarvi in una sfida a colpi di ballo con l’ultima edizione di Just Dance? Il gioco comprende più di 40 nuovi brani di successo tra cui “Don’t Start Now” di Dua Lipa, “Feel Special” di TWICE e “Señorita” di Shawn Mendes e Camila Cabello. Ovviamente, trattandosi di un more of the same non ci sono tante novità, ma la formula si rivela essere ancora una volta riuscitissima.

Just Dance 2021 è disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X e Google Stadia.

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Qualora invece voleste optare per altre piste che non siano quelle da ballo, allora CTR: Nitro-Fueled potrebbe fare al caso vostro. Il gioco ripropone in alta definizione, con grafica e comparto tecnico aggiornato, tutti i contenuti dei principali giochi di corse della serie legata a Crash Bandicoot, ossia Crash Team Racing, Crash Nitro Kart e Crash Tag Team Racing. In questa versione restaurata vengono infatti riportate fedelmente modalità, personaggi, armi e piste del titolo originale, con l’aggiunta di nuovi contenuti inediti e con la possibilità di personalizzare il pilota ed i kart con le skin di N.Sane. Senza dubbio un remake ambiziosissimo che alla fine si rivela essere molto più che una semplice operazione nostalgia.

Crash Team Racing: Nitro-Fueled è disponibile per PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

A Way Out

Assolutamente perfetto da giocare in coppia, A way Out resta il gioco ideale se quello che cercate è immergervi in un’avventura cinematografica ed appassionante insieme alla vostra metà. La seconda opera di Josef Fares, A way out, è un’avventura co-op che racconta l’audace evasione di due detenuti, tra risse, sparatorie ed inseguimenti al cardiopalma.

L’obiettivo è quello di riuscire a collaborare efficacemente per superare tutti gli ostacoli che incontrerete sul vostro cammino: dovrete stabilire un piano d’azione, studiare ogni mossa durante le fasi stealth e coordinare i vostri movimenti. Tutto in a Way Out è pensato per farvi collaborare.

Ed inoltre qualora il vostro partner fosse sfortunatamente lontano da voi, sappiate che in ogni copia di A Way Out c’è un Buddy Pass, che vi consente di invitarlo ad unirsi alla partita in maniera completamente gratuita.

A way Out è disponibile per PS4, Xbox One e PC.

To the Moon

Perla di inestimabile valore nel panorama dei videogiochi indipendenti, To the Moon racconta una delle storie d’amore più belle e più emozionanti mai raccontate attraverso il mezzo videoludico. Sicuramente la scelta migliore, se avete in mente di passare una serata all’insegna del relax e delle forti emozioni. Dotato di una deliziosa grafica in stile 16 bit, di una colonna sonora semplicemente meravigliosa e di un comparto narrativo di altissima qualità, il capolavoro di Kan Gao narra del tentativo di realizzare l’ultimo desiderio di un anziano uomo morente: andare sulla luna. La Dott.ssa Rosalene ed il Dott.Watts lo accompagneranno verso la realizzazione di questo suo sogno, dandogli la possibilità di rivivere la sua vita dall’inizio, rielaborando la sua memoria. Ad ogni salto a ritroso nei suoi ricordi, nuovi frammenti del suo passato saranno rivelati. Ed una volta ricomposto il corso degli eventi, capiremo finalmente il perché di quel desiderio.

La grandezza di quest’avventura dai toni incantati e malinconici, risiede proprio nella sua sceneggiatura, che con straordinaria leggerezza dipinge i tratti di un racconto profondo, sempre in bilico tra dramma, umorismo e poesia.

To the Moon è disponibile per PC, Nintendo Switch, iOS ed Android.

Final Fantasy X

Se parliamo di grandi storie d’amore videoludiche e di videogiochi da giocare a San Valentino, non possiamo di certo esimerci dal citare anche Final Fantasy X. Del resto Tidus e Yuna restano una delle coppie più iconiche della storia dei videogiochi: sarà per l’indimenticabile scena del bacio al lago o per l’alone di mistero che circonda la figura della giovane invocatrice, ma sta di fatto che l’amore tra Tidus e Yuna è uno dei pochi che ancora ci fa battere il cuore, anche oggi a distanza di oltre vent’anni dall’uscita del gioco.

Tra i titoli più apprezzati dai fan della saga, Final Fantasy X ha segnato un traguardo importante sul piano ludico e tecnico non solo per la serie partorita da Hironobu Sakaguchi, ma per l’intero genere dei Jrpg. Le innovazioni introdotte lato gameplay, se ricordate, furono moltissime a partire dal CTB (Conditional Turn-Based Battle) che rese gli scontri più tattici e ragionati, fino ad arrivare alla Sferografia, una variante stratificata del classico skill tree. Tutti elementi che rendono ancora oggi questo capitolo in particolare estremamente resistente ai segni del tempo e capace ancora di divertire e coinvolgere il giocatore, esattamente come 20 anni fa.

Potrebbe interessarti anche:

Final Fantasy X è contenuto in Final Fantasy X|X-2 HD Remastered, la compilation delle edizioni rimasterizzate del decimo capitolo e del suo seguito diretto per PS4, Nintendo Switch, Xbox One e PC.

Overcooked 2

La cucina ed i videogiochi sono la vostra passione? Allora potreste allenarvi a servire dei deliziosi manicaretti a tempo di record con Overcooked 2. Il seguito dell’apprezzato titolo di Ghost Town Games si presenta ancor più ricco di contenuti, nuove ricette e nuove modalità rispetto al precedente capitolo. L’obiettivo ovviamente resta sempre lo stesso: dovrete riuscire a preparare con cura le pietanze da servire ai clienti e portarle in tavola in tempo prima che questi si spazientiscano e se ne vadano via sbraitando. Dovrete lavorare in sinergia, dividendovi le mansioni nei tempi stabiliti e operando in maniera coordinata. Ne sarete davvero capaci? Provateci!

Overcooked 2 è disponibile per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Swicth.

The Medium

Cosa c’è di meglio che godersi un buon titolo horror abbracciati stretti stretti al proprio partner? Se siete amanti del brivido, lo avrete sicuramente già adocchiato o persino inserito in wishlist o magari stavate aspettando la giusta occasione. Sto parlando naturalmente di The Medium, il nuovissimo horror next-gen targato Bloober Team, già disponibile per PC ed Xbox Series S/X.

In un bellissimo intreccio di trama e gameplay, The Medium racconta la storia di Marienne, una giovane donna che vive continuamente in sospeso tra due dimensioni, senza mai sentirsi parte integrante né di quella reale né di quella spirituale. Potrete esplorare entrambe le dimensioni e trarre soprattutto vantaggio dalle interazioni tra le stesse per risolvere puzzle a realtà dualistica, sbloccare nuovi percorsi e risvegliare ricordi di eventi passati.

Sicuramente un titolo atipico ma ha pieno diritto di essere in questa selezione di videogiochi da giocare a San Valentino.

Se volete saperne di più, qui trovate la nostra recensione.

Super Mario Party

Un classico intramontabile. Quando si pensa ad un gioco semplice, intuitivo, colorato e divertente per ravvivare le serate in compagnia, il primo nome che ci viene in mente è senza dubbio Super Mario Party. L’ultima edizione è ancor più strutturata e ricca rispetto ai precedenti capitoli, grazie alla presenza di nuovi contenuti e modalità inedite. Quello che dovrete fare sarà semplicemente condividere uno dei joy-con con il vostro partner e sfidarvi a colpi di mini-giochi. Vince chi accumula il maggior numero di Super Stelle. Facile, no?

Super Mario Party è disponibile in esclusiva su Nintendo Swicth.

Animal Crossing: New Horizons

Chiudiamo in bellezza la nostra raccolta di videogiochi da giocare a San Valentino con un titolo amatissimo dalle coppie di videogiocatori e ideale se siete in cerca di un passatempo ludico che non richieda troppo impegno né concentrazione.

In Animal Crossing: New Horizons potrete infatti condividere la vostra isola con il partner, esplorarla insieme e arricchirla con nuovi dettagli e abbellimenti. L’esperienza di gioco è rilassante, evocativa, ma allo stesso tempo stimolante: se è pur vero che nel gioco non vi sono obiettivi da perseguire, non è detto che voi non possiate crearne di nuovi. Magari il primo potrebbe essere proprio la creazione del vostro perfetto nido d’amore virtuale. Che ne pensate?

Animal Crossing: New Horizons è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch. Se volete saperne di più, qui trovate la nostra recensione.