High-Rise Invasion: nuovo trailer prima dell’uscita il 25 febbraio su Netflix

High-Rise Invasion sta pubblicizzando la sua imminente uscita su Netflix con un sanguinoso nuovo trailer. High-Rise Invasion di Tsuina Miura e Takahiro Oba è uno dei nuovi anime in arrivo su Netflix.

High-Rise Invasion sarà un anime molto violento ma è proprio la sua trama uno dei motivi principali per cui l’uscita manga originale della serie ha avuto così tanto successo. Con l’adattamento del manga in arrivo, la serie ha rilasciato un nuovo trailer che mostra in anteprima alcune delle azioni estreme e sanguinose che saranno al centro della serie.

Mentre la serie aveva precedentemente pubblicato un trailer violento che mostrava alcune delle uccisioni degli assalitori mascherati, il trailer più recente dell’anime mostra come la parte dei sopravvissuti combatterà nel gioco mentre Yuji e molti altri personaggi si fanno strada per scoprire i misteri dietro questo ultimo gioco di sopravvivenza. Puoi dare un’occhiata al nuovo trailer qui sotto, che è stato etichettato per i suoi contenuti estremi in Giappone:

High-Rise Invasion uscirà su Netflix in tutto il mondo il 25 febbraio. Conterrà una traccia in lingua giapponese e inglese quando uscirà, e Netflix descrive la serie come tale: il folle e sanguinoso manga High-Rise Invasion, creato da Tsuina Miura (Ajin: Demi-Human) e Takahiro Oba ( Box!).

Una studentessa delle superiori, Yuri Honjo si ritrova persa in uno spazio anormale dove innumerevoli grattacieli sono collegati da ponti sospesi e figure mascherate massacrano senza pietà le loro vittime confuse e in fuga. Per sopravvivere in questo mondo infernale, ha due scelte: uccidere le figure mascherate o essere uccisa. Yuri è determinata a sopravvivere per distruggere questo mondo irrazionale, ma quale sarà il suo destino finale?