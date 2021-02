Godzilla vs Kong: il nuovo trailer fa sembrare che Kong venga sconfitto

Il nuovo trailer di Godzilla vs Kong fa sembrare che Kong venga sconfitto nella lotta dopo che il primo trailer aveva mostrato Godzilla come antagonista.

Un nuovo trailer di Godzilla vs Kong mostra King Kong come il perdente nella sua lotta contro Gojira. Il quarto film di Legendary e Warner Bros. del MonsterVerse è sempre più vicino. Godzilla vs Kong continuerà la narrativa più ampia del MonsterVerse, ma la maggior parte del pubblico è entusiasta del film solo per vedere come si svolgeranno i combattimenti tra i due mostri.

Il marketing del film è iniziato solo poche settimane fa con il lancio del primo trailer del film. L’attesissimo filmato del primo sguardo mostrava molte delle azioni attese dai fan. Ma un elemento che sembrava sorprendere gli spettatori è stato quanto fosse favorevole al fatto che Kong potesse vincere. Per quel trailer, Kong sembrava avere la meglio sul suo avversario. Questo fatto è iniziato a cambiare con il rilascio di più filmati, con alcuni degli ultimi che mostrano che Godzilla riesce più volte ad avere la meglio su Kong.

Legendary e Warner Bros. hanno rilasciato oggi un nuovo trailer del film che include diversi nuovi scatti e dettagli rispetto al precedente. Il film uscirà nelle sale e su HBO Max alla fine di marzo. La maggior parte del nuovo filmato mostra Kong sempre più in difficoltà nei combattimenti contro Godzilla, visto che viene mostrato apparentemente sconfitto più volte.

Check out the trailer: https://t.co/aTvARZrqPS #GodzillaVsKong in theaters and streaming exclusively on @HBOMax* March 31.

*Available on @HBOMax in the US only, for 31 days, at no extra cost to subscribers.

— Godzilla vs. Kong (@GodzillaVsKong) February 14, 2021