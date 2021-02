Solos: rivelato il cast della serie TV Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ha rivelato il cast di Solos, serie TV antologica ideata dal produttore e showrunner David Weil. Lo show arriverà nel corso del 2021.

Nel corso del 2021 in esclusiva su Amazon Prime Video arriverà la serie TV antologica Solos. In attesa di poter vedere gli episodi, la piattaforma streaming ha rivelato il cast. Protagonisti saranno I Premi Oscar Morgan Freeman, Anne Hathaway ed Helen Mirren, la vincitrice di un Emmy Uzo Aduba, Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens e Constance Wu.

Lo show è stato ideato dal produttore e showrunner David Weil (Hunters), che riguardo al progetto ha dichiarato:

Sono felicissimo di dar vita a Solos con questo gruppo di artisti che ammiro profondamente. Ho creato questo lavoro con il desiderio di raccontare storie che parlino di legami, di speranza e della ricerca di quel comune senso di umanità che ci unisce tutti. Sono immensamente grato a Jennifer Salke e ai miei incredibili partner in Amazon per il loro incrollabile supporto e per la collaborazione in questo progetto così speciale.