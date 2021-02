Lotto in salotto: il video musicale del nuovo singolo del rapper Pernazza

Lotto in salotto è il nuovo singolo di Pernazza, ex membro del gruppo Ex-Otago. Il video è un climax di emozioni e immagini schizofreniche, amare ma allo stesso tempo dolci come le caramelle Rossana.

PERNAZZA_Lotto in salotto Regia Jose MaurizioAiuto regia Marina ReichDOP Philip QauyArt director Stefano PiccardoScritto da Pernazza, FiloQ, KenobitProdotto da: FiloQ, Kenobit, Mattia CominottoVoce: Francesca Sophie GionaMix e mastering: Mattia Cominotto @GreenFog Studio Posted by Lega Nerd on Tuesday, February 2, 2021

Il video vede il rapper girare per la città di Genova e fermarsi nei pressi dei muri della città, che diventano strumento di narrazione e si fondono con le parole del brano. Scritto dallo stesso cantante insieme a diretto da FiloQ e Kenobit, è diretto da Josè Maurizio, che ha così commentato il suo lavoro:

Genova è piena di artisti pazzi ed io mi sento a mio agio tra i matti. Per questo motivo il video di questa canzone doveva essere altrettanto pazzo!

Il brano è racconto senza filtri della battaglia personale del cantante, un primo tassello di un percorso crudo e psichedelico che approfondisce la poetica delle piccole cose di Penazza, quadri di varie quotidianità possibili.

Il cantante descrive la canzone come un “climax di emozioni e immagini schizofreniche, amare ma allo stesso tempo dolci come il cuore delle caramelle Rossana lasciate nei piatti sui tavoli del salotto della nonna. Lotto in salotto è la nostra 8-Bit Sweet Symphony“.

Il brano è stato prodotto da FiloQ, già con Pernazza in Magellano e dietro a diversi progetti di global music elettronica e produzioni crossover come la folle accoppiata Capossela/Young Signorino, e Kenobit, uno dei maggiori esponenti italiani della musica 8-bit. Il tutto curato da Mattia Cominotto nel suo GreenFog Studio (Tre allegri ragazzi morti, Meganoidi, Ministri e altri). Alla produzione esecutiva e in veste di editore la The Prisoner Records di Michele Bitossi.

