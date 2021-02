iPhone: Face ID funzionerà anche con la mascherina, ma serve Apple Watch

Ora anche indossando la mascherina si potrà sbloccare il proprio iPhone tramite Face ID, ma solo se si porta anche Apple Watch.

Con il Face ID come unico metodo di autenticazione biometrica in un periodo storico in cui le persone hanno l’obbligo di indossare la mascherina praticamente ovunque, i più recenti iPhone non se la stanno passando proprio bene.

Infatti gli utenti, non essendoci più lo sblocco tramite Touch ID (impronta digitale, tecnologia abbandonata tre generazioni fa), sono obbligati ad accedere ad iPhone inserendo manualmente il PIN se indossano una mascherina. Tuttavia Apple ha escogitato una soluzione provvisoria che dovrebbe rendere più facile l’accesso allo smartphone con la mascherina, ma è necessario avere anche un Apple Watch.

Come riportato per la prima volta da Pocket-lint, il nuovo aggiornamento iOS 14.5, che è entrato in beta oggi, sfrutta l’Apple Watch al polso per autenticare e sbloccare rapidamente l’iPhone associato. Apple offre già questo comodo “trucco” su Mac, ma ora sta arrivando anche su iPhone.

Come funziona? Nel momento in cui l’Apple Watch associato all’iPhone è sbloccato, sarà sufficiente guardare lo smartphone e questo si sbloccherà come al solito e una vibrazione dello smart watch confermerà l’avvenuto sblocco.

Questa soluzione è utile solo per sbloccare iPhone, mentre gli acquisti su App Store e iTunes richiederanno comunque un’altra autenticazione se il viso è coperto. E come controllo di sicurezza ulteriore, verrà comunque chiesto all’utente di inserire il PIN durante l’arco della giornata anche quando lo sblocco con Apple Watch è abilitato. Attenzione: se Apple Watch è bloccato il sistema non funzionerà.