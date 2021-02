Hollywood vuole fare un film su Reddit e GameStop, di già

La lotta trai ‘redditor’ di r/WallStreetBets e i fondi speculativi a colpi di scommesse su GameStop merita un film? Per Netflix la risposa è sì, ma non è l’unica azienda interessata.

La saga degli investitori anarchici di Reddit ha monopolizzato i media e la discussione pubblica. Perfino ora è impossibile accendere un qualsiasi canale satellitare delle principali TV dedicate al business senza imbattersi in un approfondimento sul caso GameStop e sulle prossime follie di r/WallStreetBets.

Così, non stupisce che le major di Hollywood vogliano passare all’incasso il prima possibile. È una storia da film. O quantomeno da documentario. In questo momento ci sono almeno due studi di produzione in trattativa per trasformare l’evento in un prodotto cinematografico.

Da una parte Netflix, dall’altra la MGM. Quest’ultima baserà il suo film su una sceneggiatura non originale: la vicenda verrà raccontata partendo da un libro non ancora uscito (né tantomeno ultimato) di Ben Mezrich. I più impallinati di cinema e tech si ricorderanno che Mezrich è l’autore del libro alla base del capolavoro di Sorkin e Fincher ‘The Social Network‘, sui primi anni di Facebook e Zuckerberg. Insomma, il suo libro sulla saga delle azioni GameStop non è ancora finito, ma possiamo ben comprendere come mai MGM voglia acquistarne i diritti a scatola chiusa.

Netflix invece si è rivolta a Mark Boal, lo sceneggiatore di The Hurt Locker e Detroit.

La corsa ad accaparrarsi i diritti sulla storia è piuttosto interessante. Una volta esistevano gli Instant-book, libri (spesso usa-e-getta) scritti in fretta e furia a ridosso di un evento importante, in modo da capitalizzare l’hype e vendere il maggior numero di copie possibili. Oggi il fenomeno appartiene al mondo del cinema.

Vale la pena di ricordare che la saga di r/WallStreetBets non è ancora giunta alla fine e, per il momento, non è possibile identificarne vincitori e vinti. (Immagine in apertura via WSJ)