Hal Holdbrook: morto a 95 anni l’attore di Creepshow e Into the Wild

L’attore Hal Holdbrook si è spento all’età di 95 anni il 23 gennaio, anche se la notizia è stata resa nota da poco.

Hal Holdbrook si è spento il 23 gennaio all’età di 95 anni, ma la sua agente ha reso nota la notizia solo adesso. Si tratta di un decano di Hollywood, che ha iniziato la sua carriera prima come attore di teatro, per poi passare al cinema.

Holdbrook ha recitato in diversi film, tra i quali Creepshow e Wall Street, ma anche Lincoln e Into the Wild – Nelle Terre Selvagge. Negli Stati Uniti viene ricordato per aver interpretato il celebre scrittore Mark Twain in uno show prima teatrale, e poi televisivo, intitolato Mark Twain Tonight.

Holdbrook era nato in Ohio nel 1925, e la sua passione per la recitazione nacque durante l’adolescenza. Nel 1996 ha ottenuto un Tony Award. La passione per il teatro lo portò a lavorare assiduamente a Broadway dal 1977 fino al 2005, quando portò in scena sempre il Mark Twain Tonight.

Anche a livello televisivo Holdbrook è riuscito a distinguersi, arrivando a vincere ben quattro Emmy Awards. Nel 2008 Holdbrook ottenne una nomination agli Oscar per aver lavorato in Into the Wild, diventando, a 82 anni, l’attore più anziano ad essere nominato per il premio.