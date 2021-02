Grimes: “voglio trasferirmi su Marte dopo aver compiuto 50 anni”

Parla Grimes, popstar, fidanzata di Elon Musk e madre del piccolo X Æ A-Xii.«Su Marte? Mi ci voglio trasferire dopo aver compiuto 50 anni».

Grimes, nome d’arte di Claire Elise Boucher, ha le idee chiare sulla colonizzazione di Marte. La cantante ha registrato una lunga live sul suo canale YouTube e, nel corso della chiacchierata, ha parlato anche del Pianeta Rosso.

Non che ci stupisca, visto che stiamo parlando della compagna di Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX, nonché una dei pochi miliardari ad avere l’onestà di ammettere di volere colonizzare Marte. Come il resto delle persone per bene.

Credo che su Marte mi occuperò dei lavori manuali fino alla fine dei miei giorni, ma forse non è detta l’ultima parola.

ha detto scherzando, dopo aver spiegato che non intende trasferirsi su Marte prima di aver compiuto 50 anni. Oggi ne ha 32.

Alla cantante in precedenza era anche stato chiesto se preferisse colonizzare il pianeta oppure trasferire la sua conoscenza nel Cloud. «Voglio fare entrambe le cose onestamente», ha detto. Per poi aggiungere sempre scherzando: «Direi che queste sono le mie più grandi priorità».

Elon Musk e Grimes si frequentano da un paio di anni. L’anno scorso hanno avuto assieme un figlio che hanno chiamato X Æ A-Xii (la corretta pronuncia è ancora dibattuta). Grimes è anche una grande appassionata di fantascienza e non è un segreto che l’ispirazione per il suo primo brano sia venuta dalla saga di Dune.