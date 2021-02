Google, nei risultati di ricerca maggiori info sui siti web

Vuoi conoscere maggiori informazioni su un sito web prima ancora di entrarci. Ora sarà possibile direttamente dal motore di ricerca Google.

Google sta infatti introducendo una novità grazie alla quale, mentre si stanno facendo delle ricerche su Google.com, apparirà a fianco di ogni risultato un’icona con tre puntini. Bene, cliccandoci sopra verrà mostrata una breve descrizione del sito web relativo al risultato della ricerca.

Nella maggior parte dei casi, almeno per ora, si tratta di informazioni prese da Wikipedia o fornite direttamente da Google. In caso mancassero queste due possibilità, si troveranno semplicemente informazioni base sul portale web, ad esempio quando è stato indicizzato la prima volta. Inoltre verrà anche indicato se la connessione al sito web è protetta da protocollo HTTPS.

Una novità interessante che secondo Google eviterà all’utente di eseguire una seconda ricerca per verificare se il sito che sta per verificare è o meno sicuro. Al momento la nuova feature è però disponibile solamente negli Stati Uniti d’America e ancora non si hanno informazioni su un possibile arrivo anche da noi, il che è però possibile.

Restando in tema Google Search, ricordiamo che circa una settimana fa Google ha annunciato di essere al lavoro per aggiornare il design dei risultati di ricerca sui dispositivi mobili.