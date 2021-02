Batman: Death Metal: le variant cover dedicate alle band metal

Panini Comics ha diffuso le variant cover di Batman: Death Metal, serie che porterà il Multiverso Oscuro sulla Terra. Ogni copertina vede protagonista una band metal.

Arriverà a marzo la serie Batman: Death Metal, serie che porterà il Multiverso Oscuro sulla Terra. Per celebrare la nuova avventura del Cavaliere di Gotham Panini Comics ha annunciato che ogni numero della serie avrà una variant cover dedicata a una band metal.

La serie si compone di sette numeri e verrà lanciata a livello internazionale a partire da marzo. La storia è il sequel di Dark Nights: Metal del 2017.

Di seguito le variant cover, la band protagonista e il nome dell’artista che l’ha realizzata:

Numero 1

Band: Megadeth

Disegnatore della copertina: Juanjo Guarnido

Numero 2

Band: Ghost

Disegnatore della copertina: Werther Dell’Edera

Numero 3

Band: Lacuna Coil

Disegnatore della copertina: Antonio Fuso

Numero 4

Band: Opeth

Disegnatore della copertina: Mathieu Lauffray

Numero 5

Band: Sepultura

Disegnatore della copertina: Rafael Albuquerque

Numero 6

Band: Dream Theater

Disegnatore della copertina: Santi Casas

Numero 7

Band: Ozzy Osbourne

Disegnatore della copertina: Marco Mastrazzo

La storia nasce dagli eventi raccontati nella serie Justice League di Scott Snyder e dalla miniserie Year of the Villain: Hell Arisen di James Tynion IV. La Terra è stata consumata dall’energia del Multiverso Oscuro ed è stata conquistata da Batman che ride e dai suoi malvagi luogotenenti, versioni corrotte degli eroi Shazam, Donna Troy, Supergirl, Blue Beetle, Hawkman e il commissario Jim Gordon.

In questo scenario ci sono eroi scesi a compromessi per salvare il genere umano, come Wonder Woman e Flash, ed altri che come Batman che come Batman fanno parte della resistenza che sta cercando di riprendere il controllo del proprio mondo. In questo scenario Superman è stato imprigionato e usato per alimentare il sole per l’eternità.

Inoltre alla Band Edition si aggiunge un ulteriore set metal di copertine variant: ogni numero avrà come protagonista un personaggio del Multiverso DC, immerso in un’ambientazione musicale.

