WandaVision: nuovo trailer e key art della serie Disney+

Disney e Marvel hanno rilasciato un nuovo trailer e nuove key art riguardanti il quinto episodio di WandaVision, serie TV incentrata sugli Avengers Scarlet Witch e Visione.

Venerdì 5 febbraio arriverà in esclusiva su Disney+ il quinto episodio di WandaVision, serie TV incentrata sugli Avenger Scarlet Witch e Visione. In attesa di sapere cosa la puntata ci riserverà, sono stati diffusi il trailer e le key art dell’episodio:

La storia racconta la nuova perfetta vita di Wanda Maximoff e di suo marito Visione nella tranquilla cittadina di Westview. Ma le cose non sono quello che sembrano. Lo show unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe.

Ideata da Jac Schaeffer ed è diretta da Matt Shakman, lo show ha debuttato lo scorso 15 gennaio. Protagonisti sono Elizabeth Olsen nel ruolo di Wanda Maximoff e Paul Bettany in quello di Visione. Kathryn Hahn è Agnes e Teyonah Parris è Monica Rambeau, personaggio che è stato presentato al pubblico in Captain Marvel. Kat Dennings riprende il suo ruolo di Darcy da Thor e Thor: The Dark World, mentre Randall Park torna a vestire i panni di Jimmy Woo da Ant-Man and The Wasp.

Vi ricordiamo che ogni venerdì a partire dalle 9:00 è disponibile un nuovo episodio in esclusiva in streaming sulla piattaforma Disney.

