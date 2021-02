Thor: Love and Thunder, prime foto dal set del film Marvel

Sono state diffuse le prime foto dal set di Thor: Love and Thunder. Il cinecomic Marvel arriverà 6 maggio 2022.

A Sidney sono in corso di svolgimento le riprese di Thor: Love and Thunder, quarto film dedicato al dio del tuono con protagonista Chris Hemsworth. In attesa di poter vedere il cinecomic, il Daily Mail ha diffuso alcuni scatti dal set. Le foto ritraggono gli attori e la troupe in pausa tra un ciak e l’altro.

🚨 Chris Hemsworth aparece nas primeiras imagens das gravações de "Thor: Love and Thunder" (via. DailyMail) pic.twitter.com/3fV8JBxKFJ — Marvel News (@BRMarvelNews) February 1, 2021

New photos of the Thor: Love and Thunder set being built in Centennial Park in Sydney! via Daily Mail: https://t.co/m0Mj4GKQXJ pic.twitter.com/xu1ltrh0YM — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) January 28, 2021

🚨 Karen Gillan caracterizada como Nebula e Sean Gunn, o Kraglin, também aparecem nas primeiras imagens dos bastidores de "Thor: Love and Thunder" (via. @lovethundernews) pic.twitter.com/PIKoQZeAot — Marvel News (@BRMarvelNews) February 1, 2021

Chris Pratt, Chris Hemsworth, Sean Gunn ve Karen Gillan, Thor Love and Thunder filminin setinde görüntülendi. pic.twitter.com/AoxDx1W27Z — popgek 🍿 (@popgek) February 1, 2021

Vi ricordiamo che l’uscita del film è fissata per il 6 maggio 2022. A dirigere ritroviamo Taika Waititi, che tornerà a doppiare anche il guerriero Korg, mentre la sceneggiatura è opera di Jennifer Kaytin.

Nel cast insieme a Chris Hemsworth ritroviamo Tessa Thompson, Natalie Portman che torna nei panni de la potente Thor, Jaimie Alexander è nuovamente Lady Sif. Al loro fianco ci saranno Chris Pratt e i Guardiani della Galassia e Christian Bale, nei panni del macellaio di dei Gorr.

Potrebbe interessarti: