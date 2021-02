The Suicide Squad: James Gunn ha altri spin-off in mente

James Gunn sembra avere in serbo altre idee per nuovi spin-off di The Suicide Squad, il film in uscita ad agosto al cinema ed in streaming.

Dopo The Suicide Squad, e dopo la serie TV dedicata a Peacemaker, James Gunn potrebbe non aver finito con la squadra suicida. Rispondendo ad un utente su Twitter il regista ha detto che avrebbe in mente altri spin-off dedicati a The Suicide Squad.

Si tratta di un semplice ‘sì’ di risposta a domanda precisa, ma che potrebbe alimentare un futuro intrigante per questa parte di universo narrativo in DC Comics.

Yes — James Gunn (@JamesGunn) January 30, 2021

Ultimamente, parlando a CBR.com, l’interprete Joel Kinnaman ha parlato delle sue impressioni sul film, ed ha fatto delle dichiarazioni piuttosto particolari:

Non vedo l’ora di vederlo- ha detto- Quando ho letto la sceneggiatura ogni pagina mi ha fatto ridere. Era ridicola, violenta ed anche commovente in alcuni punti. Una storia assurda. Penso che le persone ameranno The Suicide Squad, e sarà un film veramente amato.

Il lungometraggio arriverà contemporaneamente nelle sale cinematografiche e sulla piattaforma streaming HBO Max. L’attesa per l’uscita del film non sarà lunga, considerando che arriverà il 4 agosto 2021.