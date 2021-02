Switch sempre più richiesta, Nintendo alza le previsioni di vendita

Nonostante la pandemia, Nintendo nell’ultimo trimestre ha venduto più console Switch che mai: 11,57 milioni di pezzi, il che porta il totale a quasi 80 milioni dal lancio nel 2017.

Per questo motivo, Nintendo ha alzato l’asticella delle sue previsioni per l’anno fiscale che si concluderà il 31 marzo 2021 a 26,5 milioni di unità Switch, incrementando anche la stima dell’utile netto del 33% a 400 miliardi di yen, 3,15 miliardi di euro.

Lo Switch ha ora superato il 3DS in termini di vendite a vita, con la vecchia portatile che ha raggiunto un totale di 75,94 milioni di unità prima della fine della produzione. Solo 730.000 giochi 3DS sono stati venduti durante l’ultimo trimestre, il che evidenzia come ormai la piattaforma sia giunta alla fine del suo ciclo.

È stato un trimestre importante per Nintendo anche in termini di vendite di videogiochi, con quasi 76 milioni di unità vendute. Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing: New Horizons hanno entrambi superato, per la prima volta, la soglia dei 30 milioni, mentre The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Pokémon Spade e Scudo hanno venduto più di 20 milioni ciascuno.

Nintendo aveva già tarato verso l’alto le sue previsioni per l’anno fiscale con 24 milioni di unità Switch rispetto alle 19 milioni di tre mesi fa, citando come motivo l’aumento della domanda a causa della pandemia COVID-19. Ma la situazione è evoluta in maniera ancora più favorevole del previsto nei mesi a venire.