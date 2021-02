Superman: esce il Funko POP! dedicato ad Action Comics #1

Funko ha messo a disposizione degli appassionati la figure dedicata a Superman, in versione Action Comics #1.

Funko nelle ultime settimane sta proponendo nuovi modelli di figure che stanno attirando tutti gli appassionati di collezionismo, e da poco, per gli appassionati di fumetti, è arrivato un oggetto imperdibile: il Funko POP dedicato a Superman ed Action Comics #1.

Qui sotto l’immagine.

La figure è alta 9,5 centimetri, ed è disponibile in Italia al prezzo di 16,95 euro. Il Funko è in pre-ordine, e sarà disponibile da maggio. Nel nostro Paese è possibile ordinarlo su popinabox.it, mentre negli Stati Uniti viene venduto sul sito Entertainment Earth.

Qualche giorno fa erano stato messi in vendita per il pre-ordine una nuova collezione di Funko POP! dedicata al film cult I Goonies. Per quanto riguarda Superman ed Action Comics #1, l’aspetto interessante di questa figure è il fatto che riprende l’uomo d’acciaio così come comparso nel suo primo albo a fumetto, e dietro il Funko viene riprodotta la stessa copertina di Action Comics #1, che è ad oggi considerato il fumetto originale più costoso al mondo.

Un numero di Action Comics #1 è stato battuto all’asta nel 2014 per 3 milioni di dollari.