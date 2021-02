Sonic: Netflix rivela il titolo della serie animata dedicata al videogioco

Netflix ha annunciato il titolo della serie animata dedicata a Sonic che verrà lanciata sulla piattaforma streaming nel 2022.

Dopo che a dicembre era stato rivelato lo sviluppo della serie animata dedicata a Sonic, ora Netflix ha annunciato il titolo dello show tratto dal videogioco, che sarà Sonic: Prime. La piattaforma streaming ha dato l’annuncio su Twitter.

Qui sotto potete vedere il post.

Yes, it's true! SEGA’s legendary video game icon Sonic the Hedgehog will star in a new 3D animated series from @SEGA, @WildBrainStudio and @ManOfActionEnt premiering on Netflix in 2022. pic.twitter.com/ydJto8c8i8

— NX (@NXOnNetflix) February 1, 2021