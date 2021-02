“Mark Zuckerberg abbandonerà Facebook entro la fine del 2022”, il pronostico di Cringely

Secondo il giornalista americano Robert Cringely, il 2022 segnerà l’addio di Mark Zuckerberg dal ruolo di CEO di Facebook. Fantascienza o realtà?

Il tech journalist Robert Cringely non ha dubbi. La reggenza di Mark Zuckerberg sta per giungere al termine. Nel 2022 l’impero di Facebook avrà un nuovo volto. Pronostico ponderato e razionale o pura fantascienza?

Molte tecniche di management usate da FB sono né più né meno che emulazione dei comportamenti adottati da una piccola lista di mentori e modelli di riferimento. Il problema è che Zuckerberg sta iniziando ad esaurire la lista di persone che hanno dovuto affrontare problemi anche solo lontanamente vicini a quelli che Facebook ha incontrato e continuerà ad incontrare

scrive Cringely nel suo blog. La tesi è questa: la figura di Zuckerberg si farà sempre più ingombrante. La sua passione per gestire in prima persona i problemi dell’azienda scemerà nel tempo. È già in parte scemata. Presto o tardi – e per Cringely la data è fissata per il 2022- per il bene dell’azienda e degli azionisti, Zuckerberg dovrà fare un passo indietro e godersi la pensione. Chissà, magari avrà tempo per riscoprire le sue (chiacchierate) ambizioni presidenziali.

Vale la pena di sottolineare che si tratta di un pronostico basato sui sentimenti, e non su un calcolo obiettivo o razionale. Ma è divertente seguire il ragionamento di Cringely e quindi continuiamo:

Due dei modelli di riferimento di Zuckerberg sono stati Bill Gates e Larry Page. Entrambi, ad un certo punto sono diventati troppo ricchi per seguire l’azienda con rigore ogni giorno e alla fine hanno scelto di lasciare le redini. (…) Ad ogni modo, nessuno di loro due ha dovuto gestire ciò che è nell’orizzonte di Facebook. Nel 2021 Facebook sarà tartassata, tassata e regolata a più non posso. Anche Google, ma Facebook è un servizio meno essenziale e quindi potenzialmente più vulnerabile. Il modo in cui Zuckerberg deciderà di rispondere segnerà per sempre i suoi tratti manageriali. Ad ogni modo, dovrà pagare pegno e, probabilmente, alla fine anche Zuck si renderà conto che è meglio fare il filantropo e trovare nuovi modi per cambiare il mondo.

Succederà davvero? “Forse non nel 2022”, conclude il giornalista.