LEGO e la crociata per portare le piste ciclabili nella città dei mattoncini

La storia del consigliere regionale che da due anni tenta di convincere LEGO a portare le piste ciclabili nelle sue città di mattoncini tra frustrazioni, una piccola vittoria e la speranza di un lieto fine.

Da quasi due anni, un consigliere regionale dell’Olanda è impegnato in una crociata personale: convincere la LEGO a portare le piste ciclabili nei set della linea Lego City e non solo. Dopo diverse sconfitte, è stato finalmente accontentato.

La storia l’ha raccontata il magazine The Verge. Si parte nel 2019, quando il consigliere Marcel Steeman ha iniziato a contattare l’azienda danese e altri appassionati dei mattoncini danesi. Steeman, a sua volta amante dei LEGO, aveva notato che i set tendenzialmente avevano poco spazio per le bici e per i pedoni.

Le città della Lego erano fatte a misura d’auto, con quest’ultime che negli anni sono diventate sempre più ingombranti — passando in media da 4 a 6 stud— divorando ulteriore spazio dai marciapiedi. «Come mai un’azienda con un’etica forte come LEGO è così disinteressata alle questioni della mobilità green?».

Marcel Steeman ha immediatamente colto il potenziale di Lego Ideas —la piattaforma che consente ai fan di proporre nuovi set— per portare avanti la sua battaglia. Steeman ha presentato decine di proposte ma senza alcuna fortuna. Molti dei suoi progetti venivano respinti dopo poco tempo. Spesso senza una spiegazione, in almeno un’occasione gli è stato detto che la sua proposta era stata interpretata come una dichiarazione politica e non come un vero e proprio set da proporre agli appassionati.

Nel frattempo, alla crociata di Steeman si è unito anche Marco Te Brömmelstroet, un professore di urban mobility all’Università di Amsterdam. Assieme, i due hanno presto scoperto che in passato alcuni set presentavano delle strade con delle piccole corsie riservate alle bici. Cosa era successo nel frattempo?

Forse c’entrava la dipendenza di LEGO da un fornitore terzo. L’azienda, aveva scoperto la giornalista Thalia Verkade, produce la stragrande maggioranza dei mattoncini e degli altri pezzi in proprio, con una sola e rara eccezione: i plate, le piattaforme stradali. Nel frattempo, come gli impallinati dei Lego sanno molto bene, l’azienda stava per annunciare il debutto di una nuova serie di piattaforme stradali, questa volta rispettose del moderno sistema Lego e fatte con mattoncini e altri pezzi più comuni. Come aveva anticipato il Lego Master Matthew Ashton, questo avrebbe segnato il debutto di nuovi tipi e forme di strade.

Così nel 2020 debuttato i set #60304 e #60306 e, con loro, anche le nuove strade. Proprio nell’ultimo set chiamato Shopping Street ecco che a sorpresa spunta anche una piccola linea blu tra il marciapiede e la strada: è una pista ciclabile accompagnata da un negozio di articoli sportivi con una bella bici in vetrina. Ma questo non basta all’irriducibile consigliere olandese. È piccola, appena 2 stud, e per di più nella confezione del Set si vede un pickup parcheggiato sopra alla pista ciclabile. Ma questo non rovina la soddisfazione: «è una piccola vittoria». Piccola, ma comunque una vittoria.

Così Steeman si è nuovamente fiondato su Lego Ideas, caricando un nuovo progetto sfruttando il nuovo tipo di strade in mattoncini. Si aspettava l’ennesima bocciatura, ma questa volta LEGO lo ha accontentato. La proposta è stata accettata in meno di 24 e, complici le persone che si sono unite alle sua crociata nei mesi, la proposta ha superato i 100 voti in poco tempo.

Mentre scriviamo questa news, il progetto ‘Bike Lanes’ ha già superato i 2.000 sostenitori. Per poter essere valutato dalla Lego ne serviranno almeno 10.000 e ha meno di un anno per riuscirci.

Alla fine, voglio semplicemente che questa generazione possa crescere a livello in un’alternativa più sostenibile, salutare e sicura del mondo incentrato sulle auto dove viviamo oggi. Per iniziare questa rivoluzione, non esiste una città più grande al mondo di Lego City.

