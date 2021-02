Il nuovo F-35 ha uno schermo touch, ma è una buona idea?

Le nuove versioni del caccia F-35 hanno sostituito tutti i comandi fisici con un enorme schermo touch. È una buona notizia? Non proprio, un pilota svela tutti i segreti.

Il magazine Hushkit ha chiesto ad un pilota dell’aviazione militare americana di parlare nel dettaglio della sua esperienza con il nuovo abitacolo dell’F-35, il famigerato caccia multiruolo della Lockheed Martin di cui, negli anni, si è detto (e scritto) tutto e il contrario di tutto — esaminandone pregi, vulnerabilità e costi per i bilanci delle nazioni NATO.

L’approfondimenti di Hushkit però si concentra su un solo, interessante, elemento: il nuovo abitacolo completamente riammodernato. Tutti i comandi fisici sono stati sostituiti da un enorme touchscreen. È una buona o una pessima idea?

L’abitacolo è sicuramente bello da vedere, non c’è nulla di analogico, è tutto digitale. Ci sono solo 10 comandi fisici. Ma attenzione: ho detto bello da vedere, non necessariamente bello da usare.

spiega il pilota, che per ovvie ragioni deve mantenersi vago sulle funzionalità del touch-screen montato sui nuovi caccia F-35.

In teoria, il display all-glass è grandioso. È uno schermo touch, puoi chiedergli di mostrarti tutto quello che vuoi e come vuoi. Prendiamo, per esempio, il carburante. Puoi mettere le informazioni su una finestra enorme, puoi vedere tutto ciò che è possibile immaginare sul sistema del carburante; il contenuto di ciascun serbatoio, la sua temperatura, quale pompe sono in funzione, il centro di gravità, ecc. Oppure puoi rimpicciolire la finestra e mantenere le informazioni essenziali. Puoi anche chiudere direttamente la finestra per fare spazio ad altro. (…) È questo il bello del display: le dimensioni e le possibilità di personalizzazione.